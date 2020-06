Allgemein | STAR NEWS

David Beckham: Schwingt der Fußballstar bald den Kochlöffel?

DE Showbiz - Seit David Beckham (45) seine Fußballschuhe nur noch zum unbeschwerten Bolzen und für einen guten Zweck aus dem Schrank holt, hat der einstige Star von Manchester United und Real Madrid ein neues Hobby gefunden: Der Edel-Kicker kocht und backt für sein Leben gern.

Mamas Rezepte nachgebacken

Wie die britische 'Sun' berichtet, war es sein guter Freund und TV-Koch Gordon Ramsay (53), der den für seine unhaltbaren Freistöße bekannten Fußballer dazu inspirierte, seine kulinarischen Fähigkeiten weiter auszubauen. Im Lockdown hatte David dann wohl ausreichend Zeit, Rezepte an seiner Frau Victoria (46) und den vier Kids auszuprobieren, wie ein Insider verriet: "Einer der unbeabsichtigten Vorteile des Lockdowns war, dass David endlich mal machen konnte, was er so sehr liebt: Backen. Er hat einige der alten Rezepte seiner Mutter nachgebacken und hat eine Menge Töpfe und Pfannen zum Geburtstag bekommen."

David Beckham verhandelt bereits mit Netflix

Da David Beckham auch ein gewiefter Geschäftsmann ist, hat er bereits Pläne geschmiedet, sein neues Hobby zu Geld zu machen, plauderte der Insider weiter aus. So habe er die Absicht, eine Kochshow von seiner eigenen Produktionsgesellschaft Studio 99 filmen zu lassen. Diese sollen zudem auch an anderen Formaten mit dem einstigen englischen Nationalspieler arbeiten und die Koch-Idee bereits den Bossen bei der BBC sowie Netflix vorgestellt haben. "Er hat gesehen, wie sehr Gordon von seinen Shows und seiner Produktionsfirma profitiert hat, und Gordon hat ihm einige tolle Tipps gegeben."

Davids große Follower-Anzahl auf Social Media sei zudem eine gute Quelle kostenloser Werbung für Dokumentationen von Studio 99. Langweilig wird David Beckham im Fußballer-Ruhestand also bestimmt nicht.