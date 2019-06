Allgemein | STAR NEWS

Dave Mustaine: So krank ist der Megadeth-Sänger

Megadeth ('Holy Wars…The Punishment Due') müssen ihre Tour verschieben. Grund für die Zwangspause der Heavy-Metal-Helden aus Kalifornien ist eine Schockdiagnose für Frontmann Dave Mustaine (57): Der Sänger hat Kehlkopfkrebs.

"Die Behandlung hat bereits begonnen"

Die traurige Nachricht teilte der Star selbst seinen Fans durch einen Facebook-Eintrag mit.

"Bei mir wurde Kehlkopfkrebs diagnostiziert. Das ist eindeutig etwas, was ich ernst nehmen und dem ich mich stellen muss – aber ich habe schon ganz andere Schwierigkeiten überwunden. Ich arbeite eng mit meinen Ärzten zusammen und wir haben einen Plan für meine Behandlung erstellt, dem die Ärzte eine 90-prozentige Erfolgschance geben. Die Behandlung hat bereits begonnen."

Dave Mustaine ist zuversichtlich

Trotz schwerer Krankheit gibt sich Dave Mustaine also zuversichtlich. Es gibt auch gute Nachrichten:

Die Megacruise, eine Kreuzfahrt für Fans, an der auch Megadeth teilnehmen, wird auf jeden Fall stattfinden. "Die Band wird in der ein oder anderen Form dabei sein", so die Rocklegende.

Außerdem arbeite die Band weiterhin im Studio an einem Nachfolgealbum für 'Dystopia', wie Dave Mustaine betont: "Ich kann es kaum erwarten, dass alle es zu hören bekommen!"

Der Sänger fügt hinzu: "Ich bin so dankbar für mein ganzes Team – Familie, Ärzte, Bandmitglieder, Trainer, usw. Ich werde alle auf dem Laufenden halten."

Gute Besserung, Dave Mustaine!

