Allgemein | STAR NEWS

Dave Bautista wünscht sich Chris Hemsworth für GOTG3

Chris Hemsworth (35) wäre die ideale Ergänzung für den nächsten 'Guardians of the Galaxy‘-Film, sagte Dave Bautista (50, 'Avengers: Endgame'). In einem Interview mit 'The Hollywood Reporter‘ gab der ehemalige Wrestler seinen Besetzungswunsch bekannt.

Bautista: Hemsworth könnte als Thor dabei sein

"Ich finde, Chris Hemsworth ist ein super Typ – ein Australier, mit dem man viel Spaß haben kann. Genau, was man erwartet“, sagte Bautista. "Er ist sehr lustig, angenehm und fröhlich. Er ist sehr gesellig und würde perfekt zu uns passen, wenn ich ehrlich sein soll. Ich finde ihn zum Kreischen komisch.“

Passen denn so viele Superhelden in ein Raumschiff, wurde der Darsteller von Drax, dem Destroyer gefragt. Gar kein Problem, meinte Bautista, schließlich habe es bereits beim Endgame jede Menge Charaktere auf engstem Raum gegeben, die sich trotzdem alle entfalten konnten: "Absolut, das bewiesen ja Infinity War und Endgame… Das reinste Who is Who, und es hab keine Probleme", lachte der Actionheld und pries die einzigartige Atmosphäre, die die Marvel-Welt mit sich bringt.

GOTG: Eine große, glückliche Familie

"Ich glaube, das wird schon berücksichtigt, wenn die Schauspieler ausgewählt werden. Es war unglaublich, all diese großen Namen aus Hollywood, und sie in dieser positiven Stimmung zusammenarbeiten zu sehen. Es gab keine Egos, keine Ego-Konflikte oder Arroganz. Wenn es das gegeben hätte, wüsste ich es.“

Noch wurde Chris Hemsworths Mitwirkung am neuen GOTG-Epos, bei dem James Gunn für Drehbuch und Regie verantwortlich ist, nicht bestätigt, aber man darf ja noch hoffen. Kinonstart wird 2021 sein.

© Cover Media

Weitere Artikel