Dauerverlobt und nie geheiratet: Warum Nina Kronjäger sich von Nikola Duric trennte

DE Deutsche Promis - Nina Kronjäger (56) und Nikola Duric (52) waren fünf Jahre lang verlobt, doch das Ja-Wort kam nicht mehr – stattdessen trennte sich das Paar im Dezember 2022, wie die Schauspielerin ('Ostwind') gegenüber ‘Bunte’ verriet.

Zeit für getrennte Wege

"Wenn sich Menschen mit dir in Bewegung setzen, ist es gut. Aber wenn das Tempo zu unterschiedlich in einer Beziehung ist, geht sie auseinander", beschrieb Nina, wie sie und Nikola sich auseinanderlebten. Und sie fügte hinzu: "Wahrscheinlich ist es letztlich auch ein Zeichen, wenn man fünf Jahre verlobt ist und nicht heiratet." Elf Jahre waren die beiden zusammen, darum braucht Nina nun erst einmal Zeit für sich: "Erst mal muss ich diese Beziehung verarbeiten", erklärte sie. "Ich genieße es jetzt auch mal, Zeit für mich zu haben."

Nina Kronjäger glaubt an die Liebe

Jetzt kann Nina erst einmal ihre Freiheit genießen, zumal die 2003 geborenen Zwillinge Lucille und Lennnon, die sie von ihrem Ex, dem Schauspieler Thomas Heinze, hat, bereits erwachsen sind. Auch damals hängt sie die Trennung nach zehn Jahren nicht an die große Glocke: "Wir wollten diese private Angelegenheit nicht in der Öffentlichkeit besprechen. Aber inzwischen machen wir kein Geheimnis mehr daraus", sagte sie vor einigen Jahren zu ‘Frau im Spiegel’. "Doch die Zeit, die auch sehr schön mit ihm war, ist längst abgeschlossen. Er ist heute ein sehr guter Freund von mir. Unsere Liebe hat sich in eine Freundschaft gerettet."

Wenn sie den Kopf und ihr Herz wieder frei hat, wäre sie auch nach ihrer Trennung von Nikola durchaus wieder offen für eine neue Liebe: "Die Liebe hat sich in keinem Alter erledigt. Ich bin ein offener Mensch und irgendwas wird in meinem Leben bestimmt noch passieren", sagte Nina Kronjäger zuversichtlich.

