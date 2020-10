Allgemein | STAR NEWS

Datenklau: Kylie Jenners Firma unter Beschuss

DE Showbiz - Kylie Cosmetics, das Kosmetik-Imperium von Kylie Jenner (23), wurde Opfer eines groß angelegten Sicherheitsverstoßes beim Online-Shopping. Die Unternehmerin und Reality-Queen ('Keeping Up With The Kardashians') wickelt den Verkauf ihrer Make-Up-Produkte über die Plattform Shopify ab.

Die Täter sind gefasst

Dort kam es von Mitte August bis Mitte September zu einer erheblichen Sicherheitsverletzung: Die Shopping-Daten von Kunden, darunter persönliche Angaben wie Namen, Adressen, E-Mails und Kaufverhalten sowie Kreditkartendaten waren an die Öffentlichkeit geraten. Dahinter steckten scheinbar zwei Angestellte des Supports bei Shopify. Diese werden bereits vom FBI verhört.

Kylie Jenners Firma ist eine von vielen

"Ihr Vertrauen ist so wichtig für uns und wir versichern Ihnen, dass wir unermüdlich mit Shopify zusammenarbeiten, um mehr über diesen Zwischenfall zu erfahren", erklärte ein Sprecher für Kylie Cosmetics. Die Shopping-Plattform habe der Firma versichert, dass es bereits entsprechende Schritte eingeleitet habe, um derartige Datenverletzungen künftig zu verhindern. Insgesamt sollen rund 200 Firmen betroffen sein — Kylie Jenners Unternehmen wurde also nicht gezielt geschädigt.