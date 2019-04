Allgemein | STAR NEWS

Das Traumschiff: So ätzt Heide Keller gegen die neue Crew

Lange Zeit hatte Heide Keller (77) über den Wachwechsel auf dem 'Traumschiff' geschwiegen. Doch jetzt hält die Schauspielerin mit ihrer Meinung zum neuen Kapitän und den Stargästen nicht mehr hinterm Berg.

Ausverkauf auf dem 'Traumschiff'?

Auf dem 'Traumschiff' weht nämlich ein frischer Wind. Eine neue Generation geht auf Kreuzfahrt, soll den alten Dampfer wieder flottmachen. Doch ist neu immer gut? Nein, glaubt Heide Keller, und zieht im 'Gala'-Interview so richtig vom Leder: "Ich glaube nicht, dass alles, was anders wird, auch automatisch besser ist“, schimpft die TV-Ikone, die im vergangenen Jahr das letzte Mal als Chefstewardess Beatrice in See gestochen war, um die großen und kleinen Probleme ihrer Passagiere mit Bravour zu lösen. Sie sieht einen Verrat an der eigentlich Idee des 'Traumschiff'-Erfinders Wolfgang Rademann (†82): "Ich hätte mir gewünscht, dass man mit dem Erbe von Wolfgang Rademann klüger und liebevoller umgegangen wäre. Das 'Traumschiff' war gut, und wir können nur hoffen, dass ein Wunder geschieht und es auch wieder gut wird.“

Heide Keller kennt Sarah Lombardi nicht

Besonders die ein jüngeres Publikum ansprechenden Neubesetzungen sind der Schauspielerin ein Dorn im Auge. Als neuer Kapitän wird Florian Silbereisen (37) in See stechen, doch auch unter den Passagieren wird frischer Wind wehen. "Es ist mir ein Rätsel, dass man Schauspieler, die sich einen Namen erarbeitet haben, nicht mehr bevorzugt, sondern sich nun der Prominenz der Yellow Press bedient. Sarah Lombardi (26)? Die kenne ich überhaupt nicht." Es ist deutlich: Die neue Crew des Traumschiffs trifft nicht Heide Kellers Geschmack. Jetzt muss das Publikum entscheiden, denn letztlich spricht die Einschaltquote eine deutliche Sprache.

© Cover Media

Artikel zum Thema Heide Keller: Kein Sturm auf dem Traumschiff