“Das Supertalent”: Dieter Bohlen verrät die Namen der neuen Jurymitglieder

DE German Stars - Im Mai gab Sarah Lombardi ihren Abschied aus der Jury von 'Das Supertalent' nach nur einer Staffel bekannt. Jetzt hat der Chefjuror der RTL-Show auf Instagram verraten, wer das Supertalent im Jahr 2020 küren wird und überrascht mit zwei großen Neuerungen.

Dieter Bohlen verkündet 'Breaking News'

Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (62) bleiben der Castingshow erhalten, die im Herbst 2020 in die 14. Staffel startet. In einem Videoclip kündigt Bohlen die Neuzugänge in seiner "Breaking News" an: "Die neue Frau bei uns in der Jury ist Evelyn Burdecki, glaube ich, heißt die. Gewinnerin vom Dschungelcamp. Also sie kann alle möglichen Sachen aushalten. Ich hoffe, sie kann auch mich aushalten", witzelt er.

"Ich bin sehr glücklich über meine neue Aufgabe. Das ist ein wahrer Traumjob - wer kann sich schon den ganzen Tag von faszinierenden und lustigsten Talenten unterhalten lassen und wird dafür noch bezahlt?", erklärt Ex-Dschungelkönigin Burdecki (31) in einem ersten Statement.

Drei Juroren unterstützen Dieter Bohlen

Erstmals sollen in der neuen Staffel vier Promis die Kandidaten bewerten und das Supertalent küren. "Zugabe, Zugabe, Zusatzzahl quasi: Chris Tall, ein Comedian. Ihr merkt schon, es soll lustig werden", erklärt Dieter Bohlen seine Absicht. Zudem bekommt Daniel Hartwich eine Assistentin: Victoria Swarovski.

Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die für Juni geplanten Casting-Aufzeichnungen verschoben werden. Die neue Staffel 'Das Supertalent' wird nun ab Herbst auf RTL zu sehen sein, die Dreharbeiten beginnen am 28. August. Die Produktion wird laut 'RTL.de' mit einer verringerten Zuschaueranzahl und unter Einhaltung aller zu dem Zeitpunkt geltenden Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen geplant.