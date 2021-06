FASHION

Das sind die Top 5 Luxus-Schuhmarken

Schuhe sind unsere Alltagsbegleiter, runden ein Outfit ab und setzen die Beine der Frau besonders in Szene. Ob High Heels, Sneaker, Ballarinas oder Pumps – sie alle werden gern von Luxusdesigner/innen gestaltet und ausgearbeitet. Doch welche Luxusmarken sollten Sie unbedingt kennen? Wo gilt es mitzureden, wenn der Mädels Abend wieder einmal auf die Themen Mode und Accessoires fällt? Im Folgenden möchten wir Ihnen die fünf bekanntesten Luxus-Marken für Schuhe vorstellen.

1. Christian Louboutin

Einer der wohl bekanntesten Schuhdesigner auf der Welt, den Sie bei jedem angeregten Fashion-Talk kennen müssen, ist Christian Louboutin. Seine Schuhe haben ein einzigartiges Markenzeichen, welches unter Kenner/innen sehr viel Geld wert ist. Denn die Schuhe verfügen über eine rote Schuhsohle, die in dieser Form einzigartig ist. Diese geniale Idee kommt nicht nur dem Image des Unternehmens zugute. Ebenso erkennt jedermann, dass Sie diese Schuhe tragen. Denn die knallrote Farbe sticht ins Auge.

2. Manolo Blahnik

Die Manolo Blahnik Schuhkollektionen sind nicht nur aufgrund ihrer Extravaganz bekannt. Spätestens seit der Serie "Sex and the City" sind die Schuhe des Spaniers Manolo Blahnik in aller Munde. Sie spielten in fast jeder Folge der Kultserie eine große Rolle. Dies prägte sicherlich zahlreiche Zuschauer und Zuschauerinnen, sodass die Schuhe große Beliebtheit erfuhren. Aber auch aufgrund der eingesetzten Materialien sowie der Verarbeitung sind diese Schuhe zu Recht Designer-Modelle der Extraklasse. Denn beispielsweise das bekannteste Modell, der Hangisi, besteht aus blauem Satin, welcher alle Blicke selbstbewusst auf sich zieht.

3. Christian Dior

Christian Dior gilt als Designer für Luxusgüter aller Art. Von Duftserien über Kleidung für Herren und Damen bis hin zu Schuhen, traut sich das französische Unternehmen an alles heran. Die Dior Schuhe zeichnen sich durch ihre schlichte Eleganz aus, welche sich hervorragend zu den modischen Highlights des Unternehmens kombinieren lässt. Bekannt wurde der Designer vor allem für seine schicken sowie fantasievollen Abendkleider. Die Kombination verschiedener Materialien, Farben sowie Schnitte machte den Franzosen weltweit bekannt. Ebendas möchten die führenden Köpfe des Unternehmens Dior weiterführen.

4. Jimmy Choo

Der Designer Jimmy Choo ist weltweit mit seinem Schuhhandwerk bekannt. Doch kaum einer weiß, dass sein eigentlicher Name Jimmy Chow lauten sollte. Durch einen fehlerhaften Eintrag in das Behörden-Register wurde sein Familienname im Handumdrehen zu Choo umgewandelt. Das Schuhmacher-handwerk bekam Jimmy in die Wiege gelegt, denn auch sein Vater besaß bereits ein Schuhgeschäft. Dieses Handwerk wollte der heute weltweit berühmte Schuhdesigner verbessern und bekannt machen. Daher ging er nach England, um am College of Fashion in London zu studieren. Heute kennt den Designer jedermann. Doch nicht nur Stars wie Paris Hilton, Victoria Beckham oder Kylie Minogue können sich die Designerteile leisten. Mit der im Jahr 2009 erschienenen Kollektion bei H&M wird Jimmy Choo massentauglich.

5. Stuart Weizman

Stuart Weitzman ist ein amerikanischer Schuhdesigner, der dem rockigen Look alle Ehre macht. Goldene Ketten, Nieten und schwarzes Leder sind der Inbegriff all dessen, was der Designer vermitteln möchte. Stars wie Taylor Swift oder Beyoncé sind davon so begeistert, dass Sie den Amerikaner als ihren Lieblingsschuhdesigner bezeichnen. Auch diesem Schuhdesigner wurde das Handwerk in die Wiege gelegt. Denn bereits im Jahr 1950 eröffnete sein Vater und der ältere Bruder die Schuhfabrik "Seymour Shoes". In den frühen 60er Jahren entschloss sich der junge Designer, für ebendieses Unternehmen Schuhe zu designen.