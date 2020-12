Allgemein | SHOPPING

Das perfekte Geschenk: Weihnachtszeit – Zeit für Geschenke!

Es ist wieder soweit - die Jagd nach dem perfekten Weihnachtsgeschenk beginnt! Welches Gabe ist am besten geeignet, den Beschenkten ebenso glücklich zu machen wie den Schenkenden? Anregungen und Ideen für die Auswahl des richtigen Weihnachtsgeschenkes sind im folgenden Artikel zu finden.

Die 3 W-Fragen

Um das passende Geschenk zu finden, braucht es nicht viel: Etwas Empathie, eine Prise Fantasie und ein imaginäres Budget. Vor der Auswahl sollte sich der Schenkende diese drei wichtigen Fragen stellen:

- Wer wird beschenkt?

- Was möchte ich mit meinem Geschenk ausdrücken?

- Weiß ich etwas über den Empfänger?

Bevor etwas gekauft wird, überlegt jeder Schenkende, ob das passen könnte. Doch das ist nicht genug - was für eine Person bekommt das Geschenk, welches Alter, welche Lebensphase, wie ist die aktuelle Situation? Hat die Pandemie für große Veränderungen gesorgt? Nach dieser Analyse fallen einige Gaben direkt aus dem Raster. Danach ist die Frage, wie persönlich so ein Geschenk sein soll. Will ich Zuneigung ausdrücken, Respekt oder einfach eine kleine Aufmerksamkeit? Geschenke, die an Erwartungen geknüpft sind, spiegeln meist die Intention des Schenkenden wider.

Zum Schluss macht man ein kurzes Brainstorming - was weiß ich über den Empfänger? Spielt er Golf, liest sie gern und wird im Haus mit Vorliebe gebacken? Durch diese Fragen nähert sich der Schenkende dem Beschenkten an.

Schöner Schenken

Das Schönste, was wir schenken können, ist Zeit. Gemeinsame Zeit wäre am besten - aber die ist zurzeit wenig ratsam. Geschenke in dieser besorgniserregenden Zeit sollten Verlässlichkeit vermitteln, Wertschätzung ausdrücken und bleibende Beständigkeit bedeuten. Zeitlose Cartier-Armbanduhren sind dafür die passende Wahl. Durch das Design bleiben sie unberührt von Trends und Zeitgeist. Die sorgfältige, hochwertige Verarbeitung macht sie zu einem dauerhaften Werte-Erlebnis. Eine Uhr gibt beides: Die Sprache der Liebe durch den Schmuck, und die nachhaltige Nutzbarkeit.

Wertgegenstände drücken höchste Wertschätzung und Respekt aus. Eine zeitlose Gabe kann den Beschenkten ein Leben lang begleiten - oder von Generation zu Generation weitergegeben werden.

Philosophie des Schenkens

Der Gesetzgeber bezeichnet ein Geschenk als freiwillige Eigentumsübertragung ohne Anspruch auf Gegenleistung. Das gilt auch für rein ideelle Geschenke: Wer Zeit, Liebe und Fürsorge verschenkt, erwartet nichts dafür - andernfalls ist es kein Geschenk. Der

Grundgedanke hinter dem Geschenk sollte immer ein philosophischer sein: Wird ein Buch verschenkt, wünscht man dem Beschenkten gute Unterhaltung, geistige Impulse und die Zeit, in Ruhe zu lesen.

Unter Beachtung dieser Grundlagen können selbst auf den letzten Drücker noch schnelle, passende Weihnachtsgeschenke ausgewählt werden. Und etwas bekommt der Gebende doch zurück: Die Freude des Beschenkten.

Bildrechte: Pixabay