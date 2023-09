Allgemein | STAR NEWS

Das gibt es nicht oft in Hollywood: Kevin Bacon und Kyra Sedgwick feiern 35 gemeinsame Jahre

DE Showbiz - Kevin Bacon (65) hatte allen Grund zur Freude. Der Schauspieler ('Footloose') ist seit 35 Jahren mit seiner Frau Kyra Sedgwick (58) verheiratet – in Hollywood ist das eine echte Seltenheit und sollte dementsprechend gewürdigt werden.

“35 Jahre fühlen sich an wie ein Herzschlag"

Für den Amerikaner vergingen die vergangenen Jahrzehnte an der Seite seiner Liebsten wie im Fluge. "35 Jahre fühlen sich an wie ein Herzschlag", schrieb er auf Instagram zu einem Foto, das die beiden in jungen Jahren zeigte. Auch die Darstellerin ('The Closer') wartete auf Instagram mit einem Schnappschuss aus den Anfängen auf. "Es war 1987 - am Set von 'Lemon Sky' - als ich einen Mann namens Kevin kennenlernte", schrieb sie und fügte hinzu: "Happy 35, mein Lieber." Das Paar heiratete am 4. September 1988. Sohn Travis, der als Komponist arbeitet, wurde im nachfolgenden Jahr geboren, Tochter Sosie, die in die Fußstapfen ihrer Eltern getreten ist, kam 1992 zur Welt.

Kevin Bacon bekam prominente Glückwünsche

Nachdem Kevin Bacon gepostet hatte, hagelte es Glückwünsche von allen Seiten. Und sie sind nicht das einzige Promipaar, das 35 Jahre geschafft hat. Rita Wilson, die in diesem Jahr ihren 35. Hochzeitstag mit Ehemann Tom Hanks feierte, kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Ihr beiden! Alles Gute zum Hochzeitstag! Könnt ihr das glauben? Es geht so schnell! Wir sind 35 und werden bald 36 (Jahre verheiratet sein)!"

Kyra Sedgwick wurde von 'E! News' gefragt, was das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe ist. "Manchmal ist es sehr romantisch und man sagt sich 'Oh mein Gott' und manchmal ist es wie ein gebackenes Hühnchen, was nicht aufregend ist, aber eigentlich immer gut schmeckt." Sie wurde dann noch gefragt, was ihr Ratschlag für andere Paare sei. "Das Geheimnis einer langjährigen Ehe ist, nicht auf Ratschläge von Promis zu hören, was eine glückliche Ehe ausmacht", lachte die Frau die Frau von Kevin Bacon.

Bild: Jeffery Mayer/JTMPhotos/Media Punch/INSTARimages.com/Cover Images

