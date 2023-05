Allgemein | STAR NEWS

Das Geheimnis einer guten Beziehung? Zwei TV-Geräte, weiß Hella von Sinnen

DE Deutsche Promis - Hella von Sinnen (64) schaut viel fern, und das kann in Partnerschaften zu Konflikten führen. Wie gut, dass sie dafür eine gute Lösung gefunden hat. Die Komikerin war 24 Jahre mit Cornelia Scheel (60) zusammen. Das Ex-Paar ist immer noch gut befreundet und man kann nicht sagen, dass unterschiedliche Sehgewohnheiten zur Trennung führten.

“Gleichberechtigung funktioniert besser mit zwei Glotzen”

Da hatte der Fernsehstar nämlich vorgesorgt und gleich zwei Fernseher ins Schlafzimmer geschafft. "Conny wollte am Sonntagabend ‘Tatort' gucken und ich Sport oder etwas anderes. Also lag ich rechts – mit Kopfhörern. Conny ging, die Fernseher sind geblieben", erzählte die Entertainerin 'Bunte'. Und sie hat auch ein prominentes Beispiel, wo es nicht so funktioniert: "Barbara Schöneberger hat mir mal erzählt, sie schiebt ihrem Mann die Macht sofort rüber, wenn er kommt." Für Hella ist klar: "Gleichberechtigung funktioniert besser mit zwei Glotzen!"

Hella von Sinnen macht wieder Fernsehen mit Hugo Egon Balder

Aber Hella von Sinnen schaut nicht nur Fernsehen, sie macht es auch wieder. Die Show 'Genial Daneben' mit ihr als Stammgast und Hugo Ego Balder als Moderator wurde wiederbelebt und läuft auf RTL2. Dass die beiden wieder etwas zusammen machen, freut sie sehr. "Er ist wie ein Bruder. Er ist ein sehr kluger und sehr witziger Mann. Ich werde nicht müde zu erwähnen, dass ich ohne den Herrn Balder diese Karriere so nie hätte machen können." Die beiden funktionieren gut und seit 35 Jahren haben sie ein Ritual vor einem gemeinsamen Auftritt. "Der kommt in die Garderobe und sagt: 'Ich kenn einen neuen Witz und dann erzählt er ein bis fünf Witze", berichtete Hella von Sinnen unlängst gegenüber RTL, wie ihr Kumpel sich warm läuft. Und dann legen die beiden los.

Bild: Horst Galuschka/picture-alliance/Cover Images