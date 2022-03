Allgemein | STAR NEWS

Das Ehe-Aus-Aus: Schlagerstar Semino Rossi und seine Frau sind wieder zusammen

DE Deutsche Promis - Manchmal wächst die Sehnsucht eben mit der Entfernung. Diese Erfahrung hat jetzt auch Semino Rossi (59) gemacht. Der Schlagerstar ('Wir sind im Herzen jung') zog vor zwei Jahren den — vermeintlichen — Schlussstrich unter seine Ehe mit Frau Gabi (59), zog sogar aus dem gemeinsamen Haus aus.

Ehe-Pause im Wohnmobil

Damals sprach der Musiker, der in seinen Liedern stets vom ewigen Liebesglück singt und zunächst einmal in ein Wohnmobil zog, von einer "Ehe-Pause". "Wir haben das Gefühl, dass wir uns in diesem Lebensabschnitt, nachdem die beiden Töchter erwachsen sind und wir uns über unseren ersten Enkel Leonhard freuen, etwas Freiraum nehmen möchten. Wir haben die Entscheidung gemeinsam getroffen", erklärte der Star damals gegenüber 'Bild'. Eine mögliche Scheidung wurde nicht erwähnt, von "Freiraum" war die Rede, den man einander geben wollte. Doch jetzt die Überraschung: Ein Rückzieher vom Liebes-Aus. Semino ist wieder zuhause eingezogen, und das wohl schon vor einigen Wochen.

Semino Rossi weiß, worauf es ankommt

"Gabi und ich sind wieder zusammen", bestätigte Semino Rossi gegenüber 'Bild'. Offenbar hat die Trennung den beiden klar gemacht, was sie aneinander haben. Der Schlagerstar glaubt: "Manchmal muss man eben loslassen, damit man sich aus dem geschaffenen Freiraum neu füreinander entscheiden kann." Und es scheint gut zu laufen, wie er weiter erzählte: "Unsere Ehe-Pause hat mir gutgetan. Ich kann jetzt Schwächen offen zugeben, fühle mich stärker als zuvor." Er sei in einer Großfamilien aufgewachsen und könne sich ein Leben ohne Familienhalt ohnehin schwer vorstellen.

Die Familie ist übrigens gerade gewachsen, denn am 1. März wurde Semino zum zweiten Mal Opa, Tochter Laura brachte ein Mädchen zur Welt. Und am Freitag (18. März) erscheint sein neues Album 'Heut hab ich Zeit für dich'. Zeit, die Semino Rossi jetzt wohl wieder mehr mit seiner Familie verbringt.

Bild: Bodo Schackow/picture-alliance/Cover Images

Weitere Artikel