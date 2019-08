Allgemein | STAR NEWS

Das bewegte Lil Nas X zu seinem Coming-out

DE Showbiz - Sein großer Hit 'Old Town Road' ist eine Mischung aus Hip Hop und Country - zwei Musikrichtungen, deren Anhänger nicht gerade bekannt dafür sind, Homosexualität gegenüber aufgeschlossen zu sein. Kein Wunder also, dass Newcomer Lil Nas X (20) lange Zeit nicht vorgehabt hatte, sich zu outen. Dennoch wagte er Ende Juni diesen Schritt.

Der Pride Month bewegte ihn

Denn der Monat Juni steht vor allem in den USA ganz im Zeichen des Themas 'Pride'. Den ganzen Monat lang bekennen sich Menschen weltweit mit Veranstaltungen, Aktionen und Regenbogenflaggen-gespickten Social-Media-Posts zu ihrer Sexualität.

Lil Nas X, der mit bürgerlichem Namen Montero Lamar Hill heißt, war hingegen mit dem Glauben aufgewachsen, dass Homosexualität "niemals okay sein wird", wie er dem Magazin 'Times' erklärte. So viel offenes Bekenntnis zu dem Thema zu sehen, öffnete ihm jedoch die Augen.

"Ich hätte es nie getan, wenn mich das Universum nicht gewissermaßen dazu überredet hätte", sagte Lil Nas X. "Im Juni sah ich überall diese Pride-Flaggen und Pärchen, die Händchen halten - kleine Dinge dieser Art."

Erfolgreicher denn je

Zu Beginn des Monats habe er seinem Vater und seiner Schwester gesagt, dass er schwul ist, und Ende Juni postete er schließlich einen Tweet, in dem er seine Fans dazu anregte, seinen Song 'C7osure' nochmal ganz genau anzuhören. Darin singt er über den Wunsch, ein authentischeres Leben zu führen - und damit jeder versteht, was damit gemeint ist, fügte er seinem Tweet mehrere Regenbogenflaggen hinzu.

Seinem Erfolg hat sein Coming-out jedenfalls keinen Abbruch getan. 'Old Town Road', das er zusammen mit Billy Ray Cyrus (57) eingesungen hatte, ist gerade die Single geworden, die sich am längsten an der Spitze der US-Charts gehalten hat.

© Cover Media

Weitere Artikel