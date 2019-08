Allgemein | STAR NEWS

‘Dark’-Star Louis Hofmann: “Ich darf auch mal auf die Fresse fliegen”

DE German Stars - Louis Hofmann (22) bricht zu neuen Ufern auf. Die Dreharbeiten zur dritten Staffel der Netflix-Erfolgsserie 'Dark', mit der der Schauspieler seinen Durchbruch feierte, haben im Juni begonnen. Doch in der Zwischenzeit können seine immer zahlreicher werdenden Fans Louis in einem neuen Film bewundern, der diese Woche in die Kinos kommt.

"In Filmen wird oft nur so getan"

In 'Prélude' verkörpert der Jungstar den Klavierspieler David, der davon träumt, zum Konzertpianisten aufzusteigen und vor großer Kulisse zu performen. Parallelen gibt es da durchaus, denn auch Louis Hofmann ist Musiker, selbst wenn diese Leidenschaft in den letzten Jahren ein wenig zurückstehen musste.

Dennoch musste er für den Film das Klavierspielen quasi neu erlernen: "Wir wollten in 'Prélude' eine Authentizität kreieren und es nicht lächerlich aussehen lassen. In Filmen wird oft nur so getan, als würde ein Instrument gespielt werden und du siehst es einfach."

Doch auch der Druck, der in 'Prélude' aufgebaut wird, spiegelt sich gelegentlich in Louis Hofmanns Leben wider, vor allem "dabei, dass ich Erwartungshaltungen Anderer und vor allen Dingen meinen eigenen gerecht werden muss. Ich muss immer wieder einen Schritt zurücktreten und mir sagen, dass es okay ist und dass man auch mal auf die Fresse fliegen darf."

Louis Hofmann wird keine vierte Staffel 'Dark' drehen

Auf die Erfolgsserie 'Dark' angesprochen, macht Louis Hoffnungen auf eine vierte Staffel zunichte: "Die Showrunner Baran Bo-Odar und Antje Fries machen nach 'Dark' eine andere Serie für Netflix."

Vielleicht ist das auch ein Segen, schließlich soll man aufhören, wenn es am schönsten ist. Ein Prinzip, dass die Macher der Kultserie 'Lost' einst komplett aus den Augen verloren. "Die haben aber auch zu viele Staffeln gedreht! Das machen wir nicht und versuchen so, ein 'Lost'-Desaster zu vermeiden. Wir werden aufhören, bevor es richtig Banane wird. Zumal 'Dark' von Anfang an als Dreiteiler mit drei Zyklen konzipiert wurde."

Von Louis Hofmann wird man aber auch nach 'Dark' bestimmt noch mehr hören und sehen.

