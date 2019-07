Allgemein | STAR NEWS

Dany Michalski: Sie hämmert und schweißt auf YouTube

DE German Stars - Dany Michalski (42) ist ein echtes Multitalent. Das Model fühlt sich in der Welt der Mode genauso zuhause wie im Baumarkt. Auf Social Media zeigt die ehemalige Reality-Kandidatin ('Der Bachelor') und Influencerin neben dem richtigen Gesichtspeeling auch, wie man ein Dach regenfest bekommt.

Dany Michalski ist Influencer mit Gewissen

Dabei geht es ihr vor allem darum, authentisch zu sein, verrät die Berufsschönheit dem Promiportal 'Boulewahr'. "Ich bin authentischer Microinfluencer. Meine Kunden können sich immer darauf verlassen, dass ich durch meine Erfahrung alles genau durchdenke und das Produkt richtig darstelle," verspricht Dany Michalski. Das Produkt kann eben auch mal ihr Haus sein, das sie sich vor einem Jahr zulegte und an dem sie liebend gerne selbst werkelt, wenn sie nicht gerade auf einer exklusiven Gala mit Elton John (72) abhängt.

Guck mal, wer da hämmert

"Vieles am Haus mache ich selbst, dazu gibt es sogar einen YouTube-Kanal, auf dem ich DIY (do it yourself) Videos poste, wie ich zum Beispiel die Hüttendächer mit Bitumen verschweiße oder im Badezimmer die Wände einreiße", erzählt der Star stolz. Fans können sich bei 'Dany's klein Haus' selbst von ihren Talenten überzeugen. Nicht viele fühlen sich in Gummistiefeln genauso wohl wie in High Heels, doch das Model liebt die Kontraste. "Auf Veranstaltungen bin ich immer lieber overdressed!" Ganz klar: Dany Michalski ist eine vielseitige Frau!

