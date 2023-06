Allgemein | STAR NEWS

Danny Masterson erneut vor Gericht: Schuldspruch wegen Vergewaltigung

DE Showbiz - Danny Masterson (47) wurde 2020 verhaftet, nachdem ihm vorgeworfen wurde, zwischen 2001 und 2003 drei Frauen in seinem Haus in den Hollywood Hills vergewaltigt zu haben. Über den Schauspieler, der von 1998 und 2006 neben Ashton Kutcher und Mila Kunis in ‘The 70’s Show’ zu sehen war, konnte im ersten Prozess trotz langer Diskussionen der Geschworenen kein Urteil gefällt werden – am 30. November 2022 war zunächst Schluss. Doch jetzt sieht es düster für den Star aus.

Danny Masterson setzte Frauen unter Drogen

Im Wiederaufnahmeverfahren, das bis zum 12. Mai lief und in dem es am 12. Mai zur Urteilsverkündung kam, wurde Masterson in zwei Fällen wegen gewaltsamer Vergewaltigung schuldig gesprochen. Im Fall der dritten Frau konnten sich die Geschworenen erneut nicht einigen, hier kam es zu keinem Urteil. Alle Frauen waren wie Masterson Mitglieder von Scientology und während des Verfahrens warf die Staatsanwaltschaft der Führung der Organisation vor, den Schauspieler jahrelang beschützt zu haben, nachdem er den Frauen Drogen verabreicht hatte, bevor er sie sexuell missbrauchte. Der Star selbst betonte seine Unschuld, sein Anwalt erklärte, es habe sich um einvernehmlichen Sex behandelt.

Lange Haftstrafe möglich

Die Schauspielerin und Whistleblowerin Leah Remini begrüßte den Schuldspruch mit "Erleichterung". "Die Frauen, die Danny Mastersons Attacken überlebten, sind Heldinnen", erklärte die Darstellerin aus ‘The King of Queens’ auf Twitter. "Jahrelang mussten sie und ihre Familien sich bösartige Angriffe und Belästigung durch Scientology und Dannys hochdotiertes Verteidigungsteam gefallen lassen. Aber sie gaben nicht auf und forderten Gerechtigkeit."

Leah Remini fuhr fort: "Nun liegt es an ihnen, ob sie mit diesem Urteil zufrieden sind. Ich bin erleichtert, dass Danny Masterson endlich seine Strafe bekommt, nachdem er über zwei Jahrzehnte nach der brutalen sexuellen Gewalt keine rechtlichen Konsequenzen zu spüren bekam." Das Strafmaß steht noch aus, Danny Masterson könnte bis zu 30 Jahre im Gefängnis sitzen.

Bild: Vince Flores/startraksphoto.com

