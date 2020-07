Allgemein | STAR NEWS

Dank Open Air: Nena macht tausende von Fans glücklich

DE German Stars - Nena (60) lässt sich nicht unterkriegen. Seit Jahrzehnten steht die Rock-Röhre auf der Bühne, bei Wind und Wetter – und auch während einer Pandemie. Allerdings verletzt die Neue-Deutsche-Welle-Legende damit keine Auflagen der Regierung. Sie hat das Auto-Konzert für sich entdeckt.

Genau jetzt, genau hier

Am Freitag (24. Juli) stand Nena auf Open Air-Bühne des ehemaligen Flugplatzes in Niedergörsdorf in Brandenburg. 600 Fans hatten sich in ihre Autos gesetzt und auf diese Weise dem Konzert ihrer Lieblingsmusikerin beigewohnt. So stand niemand dicht aneinander gedrängt, die Sicherheitsvorschriften konnten eingehalten werden. Am Sonntag (26. Juli) machte Nena dann über 1000 weitere Besucher glücklich, indem sie im Autokino Schönefeld auf die Bühne trat und Hits wie 'Genau jetzt' intonierte.

Hauptsache, Nena singt

Während Nenas Stimme aus den jeweiligen Autoradios tönte, bemühten die Zuschauer fleißig die Lichthupe als Ersatz für das Klatschen. Nur vereinzelt wurde die tatsächliche Hupe betätigt – aus Gründen des Lärmschutzes war das Hupen eigentlich untersagt. Nena hat bereits mehrere Autokonzerte gegeben, und die Musikerin hat damit zweifellos einen Weg gefunden, ihre Fans zu unterhalten. Es mag nicht ideal sein, aber angesichts der Umstände ist es perfekt.