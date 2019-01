Allgemein | STAR NEWS

Daniel Morgenroth heuert auf dem ‘Traumschiff’ an

Das 'Traumschiff' wird bald mit Daniel Morgenroth (55) auf der Brücke in See stechen.

Der Schauspieler ('Unsere Farm in Irland') übernimmt damit das Kommando von Sascha Hehn (64), der die MS Amadea am 1. Januar zum letzten Mal durch die Ozeane steuerte. 6,7 Millionen Zuschauer saßen vor den Bildschirmen, als Kapitän Burger seinen Abschied nahm. Dabei ist Daniel Morgenroths Verpflichtung das Ergebnis einer langen Suche nach einem Nachfolger, denn diese gestaltet sich schwierig aufgrund der aufwändigen Dreharbeiten und der langen Vorlaufzeit. Wermutstropfen für den neuen Kapitän: Daniel Morgenroth wird wohl nur in einer Folge erscheinen, deren Ausstrahlung zu Ostern geplant ist. Einen langfristigen Ersatz hat man bislang noch immer nicht gefunden, obwohl Sascha Hehn bereits im Frühjahr 2018 bekannt gegeben hatte, dass er nicht mehr weiter machen will. Ein Wunschkandidat soll Hardy Krüger Jr. (50) sein, doch dessen voller Terminkalender hat eine zukunftsträchtige Verpflichtung bislang nicht zustande kommen lassen. Daniel Morgenroth wäre der fünfte Kapitän des Kreuzfahrtdampfers, der seine Passagiere seit 1981 an exotischen Orten in ein Wechselbad der Gefühle entführt. Vor Sascha Hehn hatte der im vergangenen Jahr verstorbene Siegfried Rauch (†85) als Jakob Paulsen das Kommando gehabt. Daniel Morgenroth ist mit dem 'Traumschiff' übrigens bestens vertraut, denn er hatte bereits mehrfach Gastrollen im ZDF-Dauerbrenner — die Suche nach einem festen Kapitän geht indes weiter.

