Daniel Kaluuya: Keine Einladung zur eigenen Filmpremiere

DE Showbiz - Der satirische Horror-Film 'Get Out' aus dem Jahr 2017 wurde weltweit zum Kassenschlager. Das ist unter anderen auch dem Hauptdarsteller Daniel Kaluuya (32) zu verdanken, der für seine Darstellung von Chris Washington für den Oscar nominiert und mit zahlreichen Preisen überhäuft wurde.

Terminkalender extra freigehalten

Dabei war der Schauspieler ('Black Panther') nicht einmal dabei, als der Überraschungserfolg erstmals vor Publikum lief. 'Get Out' feierte seine Premiere im Rahmen des Sundance Film Festivals in Utah, doch niemand schien es für nötig gehalten zu haben, den Hauptdarsteller einzuladen, wie Daniel erzählte, als er zu Gast in der britischen 'Graham Norton Show' war. "Ich war ganz entspannt. Ich hatte mir den Terminkalender freigehalten, ich dachte 'Ich will das wirklich machen'. Und dann kommt einfach keine Einladung. Ich war nicht eingeladen." Angst, dass man dem in Großbritannien lebenden Schauspieler ein teures Flugticket über den Atlantik hätte spendieren müssen, könne es kaum gewesen sein: Daniel hielt sich zum fraglichen Zeitpunkt in Atlanta in Georgia auf, um dort 'Black Panther' zu drehen und hatte sich Zeit genommen, nach Utah zu reisen.

Daniel Kaluuya will nicht betteln

"Ich lag einfach nur im Bett und jemand hat mir eine Textnachricht geschickt, dass es wirklich gut gelaufen ist", erinnerte sich der Star weiter. Beschwert habe er sich indes nicht über die schäbige Behandlung: "Ich habe keine Fragen gestellt. Du willst doch nicht irgendwo sein, wo man dir das Gefühl gibt, dass du unerwünscht bist."

'Get Out' wurde international ein Riesenerfolg, nicht nur bei den Kritikern. Das Regiedebüt von Schauspieler und Comedian Jordan Peele spielte bei einem Budget von gerade einmal 4,5 Millionen Dollar weltweit 255 Millionen Dollar ein, gewann den Oscar fürs beste Originaldrehbuch und wurde in drei weiteren Kategorien nominiert. Dieser Erfolg ist unter anderem auch Daniel Kaluuya zu verdanken - ist hier vielleicht eine Entschuldigung fällig?

