Daniel Fehlow: Das sagt der Fan-Liebling zu einer ‚GZSZ‘-Rückkehr

DE Deutsche Promis - Daniel Fehlow (47) mag zwar nicht mehr bei 'Gute Zeiten, schlechte Zeiten' zu sehen sein, doch langweilig wird dem Serien-Liebling sicher nicht. Vor zwei Jahren schied er aus dem Soap-Dauerbrenner aus, auch wenn er im Spin-Off 'Leon — Glaub nicht alles was du siehst' seine beliebte Rolle vorübergehend noch einmal aufleben ließ.

"Ich habe über den Sinn des Lebens nachgedacht"

Nach der letzten Klappe nahm sich der Schauspieler erst einmal Zeit für seine Familie. "Am Anfang hatte ich fast ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht gleich etwas Neues gemacht habe. Ich wollte erst mal gar nicht sofort was Neues drehen", gestand der Darsteller im Gespräch mit 'Bild'. Ihm sei bewusst geworden, dass er 25 Jahre jemand anderen gespielt habe. "Nach so einer langen Zeit habe ich gemerkt, dass ich einfach mal ich selber sein will!" Die freie Zeit habe er gut genutzt: "Ich habe über den Sinn des Lebens nachgedacht. Was will ich in meinem Leben erreichen, was möchte ich für andere hinterlassen?" Eine Rückkehr zur Kult-Soap kann er sich übrigens nicht vorstellen: "Vor zwei Jahren hat die Ufa entschieden, dass sie sich von der Rolle 'Leon' im Daily-Format trennen wollen. Ich wüsste jetzt auch nicht nach diesen zwei Jahren, ob ich zurückkehren wollte."

Wickeln mit Daniel Fehlow

Zuhause halten Daniel Fehlow und seine Frau Jessica Ginkel, die sich am Set von 'GZSZ' kennenlernten, die zwei gemeinsamen Kinder (5 und 9 Jahre) auf Trab. Die Aufgaben teilt sich das Schauspiel-Paar, erzählte Daniel im RTL-Interview. "Ich würde sagen, dass wir das schon relativ gut gemeinsam gestalten." Allein ihre Berufe sorgten dafür: "Manchmal ist Mama wochenlang nicht da, und dann muss Papa wirklich alles machen in der Zeit."

Seine praktischen Erfahrungen im Umgang mit Kids setzt Daniel jetzt übrigens konkret in Produkten für die Kleinsten um. Ein Freund regte ihn an, eine eigene Windel-Marke zu entwickeln. Gesagt, getan — ab September gibt es 'Poopeys' zu kaufen. Im Wickeln macht niemand Daniel Fehlow etwas vor: "Ich habe unseren Sohn sogar im Kofferraum gewickelt… Taschen raus, und Baby in den Kofferraum! So eine Situation kennen alle Eltern…"

