Daniel Fehlow als Papa: Er wickelt besser…doch Jessica behält den Überblick

DE Deutsche Promis - Ein zweites Standbein kann nie schaden. Das scheint sich zumindest Daniel Fehlow (48) gedacht zu haben, der nach Jahrzehnten als Soap-Star jetzt eine ganz andere Richtung einschlägt — er bringt seine eigene Windelmarke auf den Markt.

Neue Herausforderungen

Dass es sich dabei nicht um eine spontane Schnapsidee handelt, bestätigte der Schauspieler ('Gute Zeiten, schlechte Zeiten') im Gespräch mit 'Bunte'. "Die Marke Poopeys habe ich vor sieben oder acht Jahren ins Leben gerufen. Der Name, das Design und das Logo sind auf meinem Mist gewachsen. Die Idee kam mir mit einem Freund, der eine Zellstoff verarbeitende Produktionsfirma hat und Hygieneartikel herstellt." Er habe aber erst jetzt die Zeit gefunden, sich intensiv um das Produkt zu kümmern. "Das Ganze nimmt rasant an Fahrt auf", erzählte der Star, der selbst kräftig anpackt und auch gut wickeln kann. Zunächst habe seine Frau, die Schauspielerin Jessica Ginkel (43), die Nase vor gehabt. "Aber dann ging es eigentlich relativ schnell, dass ich aufgeschlossen habe."

Daniel Fehlow wickelt unter erschwerten Bedingungen

Mittlerweile hält Daniel Fehlow sich sogar manchmal für den besseren Wickler und setzt sich selbst harte Challenges: "Mit nur einer Hand, bei geöffnetem Kofferraumdeckel auf einer Decke ganz schnell und sauber." Seine Frau ist derweil diejenige, die immer die Übersicht behält. "Wenn sie sich nicht gekümmert hätte, wären wir gar nicht in den Urlaub gefahren." Er hätte seinen Sohn morgens "zur Schule gebracht und mich gewundert, dass niemand da ist!"

Zeit für das neue Business dürfte er haben, denn er befindet sich gerade in einer Art TV-Entschleunigungsphase. Nach 25 Jahren kehrte der Serienliebling dem Soap-Dauerbrenner 'GZSZ' und seiner Rolle des Leon Moreno den Rücken, Rückkehr eher unwahrscheinlich. Von 'Bild' kürzlich darauf angesprochen, erklärte er: "Vor zwei Jahren hat die Ufa entschieden, dass sie sich von der Rolle 'Leon' im Daily-Format trennen wollen. Ich wüsste jetzt auch nicht nach diesen zwei Jahren, ob ich zurückkehren wollte." Es scheint aber so, als könne sich Daniel Fehlow auch so prima beschäftigen.

