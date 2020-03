Allgemein | STAR NEWS

Daniel Craigs Testament: Seine Kinder kriegen nichts

DE Showbiz - Daniel Craig (52) ist nicht zuletzt durch seine Verpflichtung als Doppel-Null schwer reich geworden. Sein Vermögen wird auf umgerechnet knapp 135 Millionen Euro geschätzt. Seine Kinder sollen von dem Geld nach seinem Tod aber nichts sehen.

Daniel Craig will nicht als reicher Mann sterben

Aus seiner ersten Ehe mit Fiona Loudon hat der Schauspieler eine Tochter, die mittlerweile 28 Jahre alt ist. Mit seiner aktuellen Frau, Kollegin Rachel Weisz, hat er eine junge Tochter. Doch Daniel findet es grundsätzlich geschmacklos, Geld der Verwandtschaft zu hinterlassen. Deswegen hat er sich dazu entschieden, einfach so viel wie möglich auszugeben und den Rest, der nach seinem Tod übrig bleibt, einer wohltätigen Organisation zu spenden. Im Gespräch mit dem 'Saga'-Magazin erklärte er: "Ich will der nächsten Generation keine hohen Summen hinterlassen. Ich finde eine Erbschaft ziemlich geschmacklos, ehrlich gesagt. Meine Philosophie ist, so viel wie möglich auszugeben, bevor ich sterbe. Gibt es nicht so ein Sprichwort, das besagt, wenn du als reicher Mann stirbst, hast du versagt?"

Bald ist Schluss

Daniel Craig wird sich bald nach neuen Rollen umschauen müssen, um auch weiterhin ein Einkommen zu haben, denn als James Bond hat er ausgedient. 'Keine Zeit zu sterben' ist abgedreht und hätte eigentlich im April in die Kinos kommen sollen. Allerdings ist die Premiere aufgrund des Coronavirus' in den November verschoben worden. Während eines Auftritts in der beliebten Sketch-Sendung 'Saturday Night Live' versprach Daniel, sein letzter Bond werde einer der besten werden.