Daniel Craig: Bond-Stars jubeln für den britischen Gesundheitsdienst

DE Showbiz - Am Donnerstagabend (26. März) klatschte ganz Großbritannien für seinen Gesundheitsdienst. Um 20 Uhr Ortszeit waren die Briten aufgerufen, vor ihre Haustüren oder an die Fenster zu gehen und den Angestellten im National Health Service zu danken. Mit dabei: 007-Darsteller Daniel Craig (52).

Daniel Craig ist dankbar

Gemeinsam mit seiner Frau Rachel Weisz (50) pries der Schauspieler die Ärzte und das Pflegepersonal, die in der Corona-Krise nahezu Übermenschliches leisten. Auch der Rest der Besetzung des neuen Bond-Films 'Keine Zeit zu sterben' machte bei der Aktion 'Clap for Carers' mit: Auf dem offiziellen Twitter-Account des Agenten-Franchises sind Rory Kinnear, Ben Wishaw und Naomie Harris zu sehen, wie sie enthusiastisch für den NHS klatschen. "Wir danken allen überall, die hart arbeiten, damit wir in Sicherheit sind", lautete der Kommentar.

Auch die Royals klatschen

Die Royals schlossen sich den Lobpreisungen des NHS ebenfalls an, allen voran Prinz Williams Kids. Ihre Eltern hatten ein Video im Garten des Kensington Palace aufgenommen, auf dem Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis voller Eifer in die Hände klatschen. "Für alle Ärzte, Schwestern, Pfleger, Hausärzte, Apotheker, Freiwillige und andere NHS-Angestellten, die unermüdlich arbeiten, um denjenigen zu helfen, die an Covid-19 erkrankt sind", heißt es auf Instagram.

Der staatliche Gesundheitsdienst steht im Mittelpunkt des britischen Kampfes gegen das Coronavirus. Da der NHS in den letzten zehn Jahren Opfer rigoroser Sparmaßnahmen wurde, fehlte es in den letzten Wochen zunehmend an Personal, Schutzkleidung und vor allem Tests. Die britische Infektionsrate scheint mit 11.600 (Stand Freitagmorgen) relativ gering, doch es wird kaum getestet. Mittlerweile haben sich rund 750.000 Freiwillige gemeldet — darunter viele ehemalige NHS-Angestellte — die aushelfen wollen. Ob Daniel Craig auch bald mit anpackt?