Allgemein | STAR NEWS

Daniel Brühl: Kind Nummer zwei ist da!

DE German Stars - Am vergangenen Wochenende ist Daniel Brühl (42) zum zweiten Mal Vater geworden. Die freudige Nachricht bestätigte das Management des Schauspielers gegenüber 'Bild'.

Es ist ein…

Daniel Brühls Sohn Anton (4) hat somit ein Geschwisterchen bekommen - und zwar einen Jungen. Auf welchen Namen dieser hört, ist allerdings nicht bekannt. Erst im Juni hatte der Schauspieler im Interview mit 'Bild am Sonntag' verraten, dass Baby Nummer zwei unterwegs ist und den Nachwuchs für Ende August angekündigt. Daniel Brühl und Felicitas Rombold sind seit 2016 verheiratet.

Daniel Brühl nimmt sich Zeit für die Familie

Der gebürtigen Katalane gönnt sich jetzt erst einmal eine Familienauszeit. Sein Regiedebüt, die schwarze Komödie 'Nebenan', ist abgedreht. In dem Streifen geht es auch um die soziale Ungleichheit in Berlin. "Es ist ein sehr, sehr persönlicher Film. Ein interessantes Kammerspiel", sagte Daniel Brühl im Februar am Rande der Berlinale. Die Dreharbeiten sind mittlerweile im Kasten, ein Kinostart steht noch nicht fest.