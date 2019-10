Allgemein | STAR NEWS

Dana Schweiger: Was für ein interessanter Typ, dieser Til Schweiger

DE German Stars - Dana Schweiger (51) erzählt in ihrem neuen Buch, 'Im Herzen barfuß' unter anderem auch von ihrer Beziehung zu Til Schweiger (55), die vier Kinder hervorbrachte. Zehn Jahre waren sie verheiratet, vor 14 Jahren trennten sie sich. Offen wie nie erinnert sich Dana an die gemeinsame Zeit.

Dana Schweiger konnte nicht umhin mitzulauschen

Während sie sich bereits in früheren Interviews über die schmerzhafte Trennung äußerte, lässt sie gegenüber 'Bild' Revue passieren, wie sich die beiden kennengelernt haben. Die Blondine war in Köln unterwegs und saß gerade mit einer Bekannten in einem Café, als sie ein interessantes Gespräch mitverfolgte: "Til und sein bester Freund saßen neben uns. Ich hörte, dass sich die beiden darüber unterhielten, wie schwierig es war, ihren One-Night-Stand aus der Disco vom Vorabend wieder loszuwerden. Ich dachte nur, interessant …" Am nächsten Tag habe Tils bester Freund bei Dana angerufen, um sie zu einem Kinobesuch einzuladen. Diese Einladung habe sie nur dankbar angenommen. Umso größer war ihre Überraschung, als Til dann mit seiner Freundin auftauchte.

Ende mit Schrecken

"Nach dem Film gingen wir noch was trinken", so Dana weiter, "und Til versuchte die ganze Zeit, mir Witze zu erzählen. Er konnte nur leider kaum Englisch und die anderen mussten dann seine Witze übersetzen." Es hat trotzdem funktioniert. Die beiden verliebten sich und heirateten schließlich. Die Liebe zerbrach 2005, als Dana einen Blick in Tils Handy warf, wie sie sich erinnert: "Ich habe in Tils Handy die Nummer seines Bruders Nik gesucht. Dann bin ich zufällig über eindeutige Nachrichten von anderen Frauen gestolpert (…) Meine ganze Welt ist zusammengebrochen. Mein Familientraum ist geplatzt. Ich habe mich gefragt: 'Ist irgendetwas echt an unserer glücklichen Familie?' Es war der schlimmste Moment in meinem Leben." Mittlerweile pflegt Dana Schweiger zu ihrem Ex aber ein gutes, freundschaftliches Verhältnis – auch der Kinder zuliebe.

