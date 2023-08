Allgemein | STAR NEWS

Damit mehr Fans sie sehen können: Die Ärzte bieten Sozialticket für 20 Euro an

DE Deutsche Promis - ‘Herbst des Lebens’ haben die Die Ärzte ihre aktuelle Tournee genannt, die im Handumdrehen ausverkauft war, was einmal mehr beweist, wie populär die 1982 in Berlin gegründete Band immer noch ist. Für 2024 haben die Musiker zwei weitere Termine angekündigt – und für diese Konzerte in Berlin soll es vergünstigte Karten geben, damit auch Fans mit bescheidenerem Budget eine Chance haben.

Sozialtickets für Berlin

‘OMG die ärzte LOL’ lautete das Motto, wenn die Band am 23. und 24. August 2024 die Bühne auf dem Tempelhofer Feld betritt. Wer über den "Berechtigungsnachweises Berlin Ticket S" verfügt, kann sich eine Karte zum reduzierten Preis von 19,90 Euro sichern – regulär kosten die Konzertkarten schnell mal das Dreifache oder mehr. Auf ihrer Website erklärte die Band, dass die Kosten für Konzertveranstaltung in den letzten Jahren rasant gestiegen seien, und somit auch die Preise der Tickets.

Die Ärzte über das Sozialticket

"Damit nicht nur wirtschaftlich privilegierte Fans in den Genuss von Konzerten kommen, bieten wir nun Tickets zu einem ermäßigten Preis an: sogenannte Sozialtickets", heißt es hier. Bürgergeld- und Sozialhilfe-Bezieher*innen können also ebenso genauso in den Genuss der Sozialtickets kommen wie all jene, die Grundsicherung oder Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bekommen. So können hoffentlich Fans aus allen Teilen Berlins mitfeiern, wenn Die Ärzte 2024 kommen. Die Band hat auch nach vier Jahrzehnten immer noch Bock auf Musik: “Die Benutzung von Musik durch große Konzerne hat sich nochmal radikalisiert. Was mich aber sehr freut ist, dass Musik als soziale Währung oder als Identifikationsfinder von Subkulturen immer noch total funktioniert“, erklärte Farin Urlaub 2021 gegenüber der ‘Sächsischen Zeitung’ . “Ich verstehe nicht mehr alle Subkulturen und verstehe auch nicht mehr alle Musiken, die jetzt heutzutage gerade Leute total super finden. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Musik immer noch wichtig ist, immer noch funktioniert - und das ist für mich ein erfreulicher Gedanke.“

Bild: picture alliance/dpa | Silas Stein

