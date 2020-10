Allgemein | STAR NEWS

Damian Lewis: James Bond, nein danke

DE Showbiz - Damian Lewis (49) ist mit der Serie 'Homeland' international bekannt geworden. Die Rolle als tougher Held steht ihm so ausgezeichnet, dass Wettbüros ihn als neuen James Bond sehen. Die Chancen laut des britischen Unternehmens William Hill stehen 3/1, dass Damian das Engagement von Daniel Craig (52) übernimmt.

Damian Lewis hat andere Träume

Doch dabei hatte niemand gefragt, ob Damian das überhaupt möchte. Gegenüber dem 'Daily Telegraph' hat er nun unmissverständlich klar gemacht, wie er dazu steht: "Ich will Bond nicht spielen. Ich habe ganz andere Ambitionen. Ich weiß nicht, für wen sie sich entscheiden werden – er oder sie wird fantastische Arbeit leisten, kein Zweifel. Aber ich will Bond nicht spielen, selbst wenn ich gefragt werde."

Alles zu seiner Zeit

Bond-Produzentin Barbara Broccoli hatte erst vor wenigen Tagen zugegeben, dass noch keine Entscheidung bezüglich Daniel Craigs Nachfolger gefällt wurde. Dessen letztes Bond-Outing in 'No Time to Die' soll erst im April des kommenden Jahres in die Kinos kommen, nachdem die Premiere aufgrund des Coronavirus mehrmals verschoben wurde. Vor der Premiere soll auch der Bond-Nachfolger nicht bekannt gegeben werden, wie Broccoli erklärte. Momentan könne niemand unter den Entscheidungsträgern über jemand anderen als Daniel Craig nachdenken. Schließlich hat die Filmindustrie momentan drängendere Probleme.