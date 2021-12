Allgemein | STAR NEWS

Dagi Bee: Influencerin im Baby-Endspurt

DE Deutsche Promis - Dagi Bee ist auf der Zielgeraden. Die YouTuberin ist in der 40. Schwangerschaftswoche — das erste Baby kann also jeden Moment kommen. Auf Instagram gab Dagi ihren 6,4 Millionen Followern ein Update.

100 Zentimeter Bauchumfang

"Es ist einfach Endspurt angesagt, es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergangen ist", strahlte die 27-Jährige in ihrem Videoclip, während sie über ihren Babybauch strich. "Der kleine Mann hat es noch sehr gemütlich in meinem Bauch." Doch die Zeichen mehren sich, dass es für ihren Nachwuchs nicht mehr lange gemütlich bleibt. "Ich habe die letzten Tage ein paar Senkwehen gehabt", ließ Dagi Bee ihre Follower weiter wissen. Die werdende Mutter ist wahrscheinlich froh, dass ein Ende in Sicht ist, denn "ich habe jetzt einen Bauchumfang von 100cm und habe auch ein paar Wassereinlagerungen bekommen." Auch ihre Hände seien geschwollen — Verlobungs- und Ehering sind erstmal tabu.

Dagi Bee ist ready

Schon vor wenigen Tagen hatte Dagi Bee mit ihrem Mann Eugen Kazakov auf YouTube gezeigt, was ihren Sohn erwartet. Auf vielfachen Wunsch hatte sie ihre Follower zu einer Roomtour mitgenommen und das Kinderzimmer von 'Baby K' ausgiebig inspiziert. Der Kleine — der echte Name ist noch geheim — hat natürlich schon ein voll ausgestattetes Baby-Domizil, und an süßen Outfits scheint es nicht zu mangeln. Dagi Bee ist also wirklich bestens vorbereitet: "Ich bin ready. Der Kleine kann kommen, wann er will. Jetzt heißt es: Abwarten und Himbeerblättertee trinken!"

