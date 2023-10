Allgemein | STAR NEWS

Dackelalarm bei Oliver Wnuk: Kleiner Hund schnappte zu

DE Deutsche Promis - Oliver Wnuk (47) wird es sich wohl dreimal überlegen, bis er sich wieder einem Dackel spielerisch nähert. Der Schauspieler ('Stromberg') war zu Dreharbeiten seines Krimis 'Nord Nord Mord' auf Sylt und hatte dort eine unschöne Begegnung.

Wenn ein Dackel sich provoziert fühlt

Das Ergebnis, eine genähte Lippe, präsentierte er dann auf Instagram. "Au weia, da dachte ich, ich spiel' noch schnell ne Szene auf der Insel" beschrieb der Star, wie es zu dem Lippenangriff kam. "Da fühlt sich mein Spielpartner so sehr von mir provoziert, dass er mir in die Lippe beißt." Besagter Spielpartner war ein kleiner Rauhaardackel und ja, die sind süß, aber sie können halt auch anders, wenn sie meinen, sich zur Wehr setzen zu müssen. Gute Erziehung und Gewöhnung an solchen Situationen können das schon verhindern, aber man sollte die kleinen Vierbeiner nicht unterschätzen.

Oliver Wnuk nahm es gelassen

Dabei hatte Oliver Wnuk noch Glück im Unglück, denn wenn der Biss eines kleinen Rauhaardackels auch schmerzhaft ist, bei einem größeren Vierbeiner hätte es schon ganz anders ausgesehen…und der hätte womöglich auch nicht so schnell wieder losgelassen! So konnte der Star auf Instagram dann gelassen den Hashtag "shithappens" dazuschreiben.

Dabei hatte es ein paar Tage noch so gut ausgesehen. Die Crew von 'Nord Nord Mord' hatte noch in einem Sylter Lokal in Westerland Bergfest gefeiert, wie es mittlerweile üblich ist, wenn die Hälfte der Folge im Kasten ist. "Wir drehen noch bis zum kommenden Freitag auf der Insel“, hatte Serienproduzent Christoph Hasse der Lokalpresse 'shz.de ' an dem Samstag (30. September) erzählt. Da hatte er die Rechnung aber noch ohne den Dackel gemacht. Wie sie nun die dicke Lippe von Oliver Wnuk vertuschen werden, wird man dann im nächsten Jahr sehen, wenn die neue Folge ausgestrahlt wird.

Bild: Annette Riedl/picture-alliance/Cover Images