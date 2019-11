Allgemein | STAR NEWS

Currywurst-Mann Chris Töpperwien: Glück entsteht nicht durch Beschäftigung mit sich selbst, sondern…

DE German Stars - Wer ein paar Weisheiten in Sache Liebe braucht, sollte in diesen Tagen öfter mal auf dem Instagram-Kanal von Chris Töpperwien (45) vorbeischauen. Der Currywurst-Mann ist nämlich frisch verliebt und in geradezu poetischer Laune.

Chris Töpperwien voller Hingabe

Seit Ende Oktober ist der Reality-TV-Star frisch verliebt und begeistert seine 155.000 Instagram-Abonnenten mit regelmäßigen Updates in Sachen Liebe. Dabei ist er sich einer Sache bewusst geworden, die er vor wenigen Stunden öffentlich gemacht hat:

"Wahres Glück entsteht nicht durch Beschäftigung mit sich selbst, sondern durch die Hingabe an ein lebenswertes Ziel." Klar: Töpperwiens Ziel ist natürlich seine neue Freundin!

Erste Hochzeitsgerüchte pushen das Liebesglück

Doch wer ist die Schöne, die dem Currywurst-Mann den Kopf verdreht hat? Auf Instagram firmiert die Brünette unter 'Fitness Lili' und unterhält seit dem 29. Oktober 1.688 Abonnenten (Stand: 19. November). In ihrem Account beschreibt sich die Schöne selbst als "made in Austria", "a beast at the gym" und als "his wife" mit Link zu Chris Töpperwien.

Ob die beiden wirklich schon heimlich geheiratet haben? Es darf bezweifelt werden, immerhin lässt 'Fitness Lili' ihre Fans zum aktuellsten Pärchenbild wissen:

"Wir sind noch nicht da wo wir hin wollen, aber zum Glück auch nicht mehr dort wo wir früher einmal waren. Wir gehen gemeinsam weiter, weil wir wissen, dass die beste Zeit noch vor uns liegt."

Die 'Bild'-Zeitung hat die Österreicherin übrigens als Model Magalie Berghahn (30) aus Linz erkannt, 'Austria's Next Topmodel'-Teilnehmerin von 2011.

Der Rest des Lebens kann beginnen

Chris Töpperwien, der sich Anfang Oktober nach anderthalb Jahren Liebe von von Marketing-Managerin Delia (30) getrennt hat, ist im Liebesrausch und freut sich jetzt schon auf eine Zukunft mit dem Model. Zu einem der zahlreichen Pärchenfotos schreibt er:

"Wenn du feststellst, dass du mit einer Person den Rest deines Lebens verbringen willst, möchtest du, dass der Rest deines Lebens sofort beginnt."

Bereit ist der Unternehmer allemal. "Dies sind wilde Zeiten. Aber ich bin ein wilder Mann und dies ist eine wilde, wilde Frau", betont Chris Töpperwien selbstbewusst.

