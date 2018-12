Allgemein | STAR NEWS

Critics’ Choice Awards: Diese Filme gehen ins Rennen

In gut zwei Monaten werden in Hollywood wieder einmal die Oscars verliehen. Zuvor gilt es allerdings, bei den Critics' Choice Awards zu gewinnen. Die Nominierten stehen inzwischen fest.

Wenn am 25. Februar 2019 die Oscar-Umschläge vor den Augen der Welt geöffnet werden, werden aufmerksame Beobachter eines anderen Preises eventuell weniger überrascht von den Gewinnern sein. Denn schon in diesem Jahr stimmten 17 von 19 Oscar-Siegern mit den Gewinnern der Critics' Choice Awards, die traditionell im Januar vergeben werden, überein – darunter die heiß begehrten Auszeichnungen als bester Film und beste Regie. Ob das im kommenden Jahr wieder so sein wird?

Die Nominierten der Critics' Choice Awards 2019 sind nun jedenfalls bekannt und ein Blick auf die Nominierungen in den wichtigsten Kategorien zeigt: 'The Favourite – Intrigen und Irrsinn' mit Emma Stone (30), Olivia Colman (44) und Rachel Weisz (48) ist auch bei den Kritikern ein Favorit.

BESTER FILM

Black Panther

BlacKkKlansman

The Favourite – Intrigen und Irrsinn

Aufbruch zum Mond

Green Book – Eine besondere Freundschaft

If Beale Street Could Talk

Mary Poppins' Rückkehr

Roma

A Star Is Born

Vice – Der zweite Mann

BESTER HAUPTDARSTELLER

Christian Bale – Vice – Der zweite Mann

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity's Gate

Ryan Gosling – Aufbruch zum Mond

Ethan Hawke – First Reformed

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

Viggo Mortensen – Green Book – Eine besondere Freundschaft

BESTE HAUPTDARSTELLERIN

Yalitza Aparicio – Roma

Emily Blunt – Mary Poppins' Rückkehr

Glenn Close – Die Frau des Nobelpreisträgers

Toni Collette – Hereditary – Das Vermächtnis

Olivia Colman – The Favourite – Intrigen und Irrsinn

Lady Gaga – A Star Is Born

Melissa McCarthy – Can You Ever Forgive Me?

BESTER NEBENDARSTELLER

Mahershala Ali – Green Book – Eine besondere Freundschaft

Timothee Chalamet – Beautiful Boy

Adam Driver – BlacKkKlansman

Sam Elliott – A Star Is Born

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Michael B. Jordan – Black Panther

BESTE NEBENDARSTELLERIN

Amy Adams – Vice – Der zweite Mann

Claire Foy – Aufbruch zum Mond

Nicole Kidman – Der verlorene Sohn

Regina King – If Beale Street Could Talk

Emma Stone – The Favourite – Intrigen und Irrsinn

Rachel Weisz – The Favourite – Intrigen und Irrsinn

BESTE/R JUNGDARSTELLER/IN

Elsie Fisher – Eighth Grade

Thomasin McKenzie – Leave No Trace

Ed Oxenbould – Wildlife

Millicent Simmonds – A Quiet Place

Amandla Stenberg – The Hate U Give

Sunny Suljic – Mid90s

BESTE BESETZUNG

Black Panther

Crazy Rich

The Favourite – Intrige und Irrsinn

Vice – Der zweite Mann

Widows – Tödliche Witwen

BESTE REGIE

Damien Chazelle – Aufbruch zum Mond

Bradley Cooper – A Star Is Born

Alfonso Cuaron – Roma

Peter Farrelly – Green Book – Eine besondere Freundschaft

Yorgos Lanthimos – The Favourite – Intrigen und Irrsinn

Spike Lee – BlacKkKlansman

Adam McKay – Vice – Der zweite Mann

BESTES DREHBUCH

Bo Burnham – Eighth Grade

Alfonso Cuaron – Roma

Deborah Davis and Tony McNamara – The Favourite – Intrigen und Irrsinn

Adam McKay – Vice – Der zweite Mann

Paul Schrader – First Reformed

Nick Vallelonga, Brian Hayes Currie, Peter Farrelly – Green Book – Eine besondere Freundschaft

Bryan Woods, Scott Beck, John Krasinski – A Quiet Place

BESTES ADAPTIERTES DREHBUCH

Ryan Coogler, Joe Robert Cole – Black Panther

Nicole Holofcener, Jeff Whitty – Can You Ever Forgive Me?

Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Eric Roth and Bradley Cooper & Will Fetters – A Star Is Born

Josh Singer – Aufbruch zum Mond

Charlie Wachtel & David Rabinowitz and Kevin Willmott & Spike Lee – BlacKkKlansman

BESTER ACTIONFILM

Avengers: Infinity War

Black Panther

Deadpool 2

Mission: Impossible – Fallout

Ready Player One

Widows – Tödliche Witwen

BESTE KOMÖDIE

Crazy Rich

Deadpool 2

The Death of Stalin

The Favourite – Intrige und Irrsinn

Game Night

Sorry to Bother You

