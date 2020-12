Allgemein | STAR NEWS

Covid-Regeln missachtet: Tom Cruise rastet am Set aus

DE Showbiz - Der siebte 'Mission: Impossible'-Film war einer der ersten Blockbuster, der nach dem weltweiten Lockdown die Dreharbeiten wieder aufnahm. Ein Grund: Als einer der Hauptverantwortlichen am Set sorgt Tom Cruise (58) dafür, dass auch inmitten einer Pandemie alles glatt läuft. Das Team dreht zurzeit in Großbritannien.

Kein Abstand — da gab es Ärger

Verstöße gegen die strengen Covid-Auflagen und soziale Distanz werden beim Schauspieler einfach nicht geduldet. Als er genau das bei Mitgliedern seiner Crew beobachtete, platzte dem Star, der beim Action-Franchise auch als Produzent fungiert, der Kragen. Tom Cruise hatte beobachtet, dass seine Mitarbeiter den nötigen Abstand nicht einhielten und ließ eine Schimpftirade vom Stapel, anschließend wurde eine Aufzeichnung seines Wutausbruchs dem britischen Boulevardblatt 'The Sun' zugespielt. Darin erinnert Tom seine Crew die Verantwortung, die sie alle tragen, besonders als Vorbilder, um zu zeigen, dass auch während der Pandemie gefilmt werden kann.

Tom Cruise will ein Vorbild sein

"Zurzeit werden in Hollywood gerade Filme gedreht, weil wir es vormachen, sie glauben an uns und was wir tun", tobte die Hollywood-Legende. "Ich bin jeden Abend am verf****** Telefon mit dem Studio, Versicherungen, Produzenten und sie schauen auf uns, um ihre Filme machen zu können." Er schloss seine Brandrede mit einer konkreten Drohung: "Ich will das nie wieder sehen. Nie. Und wenn ihr (die Regeln) nicht einhaltet, seid ihr gefeuert."

Tom Cruise wies darauf hin, dass Menschen in der Branche ihre Häuser verlieren, weil die ganze Filmindustrie dichtgemacht wurde. "Ich habe eure Entschuldigungen satt. Dieser Film wird nicht dichtgemacht!"