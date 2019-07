Allgemein | STAR NEWS

Costa Cordalis: So waren seine letzten Stunden

Costa Cordalis (†75) war einer der ganz Großen im Bereich des deutschen Schlagers. Umso größer waren der Schock und die Trauer, als der Barde am 2. Juli auf Mallorca friedlich einschlief. Zahlreiche Größen aus dem Showbusiness haben dem Musiker seitdem Tribut gezollt.

Mama und Sohn waren dabei

Im Interview mit ‘RTL’ hat Costas Sohn Lucas (51) nun über die letzten Stunden im Leben seines Vaters gesprochen. Costa sei in seinem Zuhause auf Mallorca gestorben, umgeben von Lucas und dessen Mutter Ingrid. Beide hätten jeweils eine Hand von Costa gehalten, bevor Lucas seine Hand auf die Brust seines Vaters gelegt habe. Dieser sei dann friedlich eingeschlafen. Leider konnten Lucas’ Schwestern Kiki und Eva in den letzten Stunden nicht bei ihrem Vater sein – sie waren noch im Flieger auf dem Weg zu ihm, als er verstarb. Auch Daniela Katzenberger (32) war nicht anwesend.

"Gute Reise, mein Engel"

Die Kultblondine pflegte, wie alle anderen Familienmitglieder auch, ein enges Verhältnis zu Costa. Auf Instagram hatte sie eine berührende Botschaft neben dem Bild ihres lächelnden Schwiegervaters gepostet: "Mein geliebter Schwiegervater ist am Dienstag für immer eingeschlafen. Er war der liebste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte und einer der wenigen Menschen, bei denen ich mir sicher bin, dass er in den Himmel kommt. Mein Herz bricht, wenn ich daran denke, dich nie wieder zu sehen, nie wieder mit dir sprechen zu können … dein Lachen, deine Liebe, dein ganzes DU. Du fehlst einfach so unglaublich. Ich habe nicht nur meinen Schwiegervater verloren, sondern den Menschen, den ich wie einen Vater über alles geliebt habe. Gute Reise über die Regenbogenbrücke, mein Engel. Ich werde dich für immer vermissen."

