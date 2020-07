Allgemein | STAR NEWS

Coronavirus: Broadway-Star Nick Cordero stirbt mit 41 Jahren

DE Showbiz - Nick Cordero ist tot. Der Broadway-Star machte sich vor allem durch seine Rolle in 'Bullets Over Broadway' einen Namen. Nun ist er im Alter von nur 41 Jahren dem Coronavirus erlegen.

Nick Cordero wird von seiner Frau gewürdigt

Seine Frau Amanda Kloots bestätigte die Nachricht auf Instagram am Sonntagabend (5. Juli). Neben ein schwarzweißes Foto von Nick schrieb sie: "Gott hat jetzt einen Engel mehr im Himmel. Mein geliebter Ehemann ist an diesem Morgen verstorben. Er war in Liebe umgeben von seiner Familie; es wurde gesungen und gebetet, als er in Frieden diese Erde verlassen hat. Ich kann es noch nicht glauben, und der Schmerz sitzt überall. Mein Herz ist gebrochen, und ich kann mir unser Leben ohne ihn gar nicht vorstellen." Mit Amanda hat Nick einen einjährigen Sohn namens Elvis.

Komplikationen in Folge des Komas

Amanda dankte Nicks "außergewöhnlichem Arzt", David Ng, und bedankte sich bei Freunden, Fans und Familienangehörigen für die Unterstützung, die ihr und ihrem Mann während seiner Erkrankung zugedacht worden war. Nick Cordero war in ein künstliches Koma versetzt worden. Als es zu Komplikationen kam, wurde er auf die Intensivstation gebracht, wo er 95 Tage verbrachte. Bekannt ist Nick Cordero vor allem durch seine Hauptrolle in Woody Allens Musical 'Bullets Over Broadway'. 2014 hatte er dafür eine Tony-Nominierung erhalten. Zuletzt stand er für eine Hollywood-Adaption von 'Rock of Ages' vor der Kamera. Die Produktion war aufgrund der Pandemie jedoch unterbrochen worden.

Weitere Artikel