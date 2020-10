Allgemein | STAR NEWS

Corona-Pandemie: H.P. Baxxter mahnt zu Besonnenheit

DE German Stars - Corona lässt bei immer mehr Menschen die Nerven blank liegen, und Scooter-Frontman H.P. Baxxter (56) hat dafür vollstes Verständnis. Er sorgt sich jedoch, welche Auswirkungen das auf unsere Gesellschaft haben könnte.

Kein Kampf zwischen Alt und Jung

"Es darf hier aber auf keinen Fall ein Kampf Alt gegen Jung entbrennen. Die Krankheit ist ernst zu nehmen, aber Angst und Panik sind nicht immer die besten Ratgeber", mahnt H.P.. Der Star, der mit bürgerlichem Namen Hans Peter Geerdes heißt, weiß, wovon er redet: Er hatte sich im Frühjahr selbst mit dem heimtückischen Virus infiziert, zum Glück aber nur unter leichten Symptomen gelitten. Er weiß, dass das keine Selbstverständlichkeit ist.

H.P. Baxxter fordert mehr Solidarität

Statt einander die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn es um Ausbreitung und Auswirkungen der Pandemie geht, sollten wir einander lieber Verständnis und Hilfe anbieten: "Corona sollte nicht auf die leichte Schulter genommen werden, wir müssen solidarisch sein und helfen, die Pandemie einzudämmen", heißt es in einer offiziellen Erklärung, die H.P. zum Erscheinen der neuen Scooter-Single herausgab. So versöhnlich H.P. in seinen Worten auch klingt, mit dem Songtitel sprechen die Musiker sicher vielen von uns aus der Seele: 'FCK 2020'. Kein Wunder, denn dieses Jahr hat sowohl der Band als auch ihren Technikern und Konzertveranstaltern übel mitgespielt. Aber H.P. Baxxter lässt sich nicht beirren: Ein Studioalbum soll im Laufe des Winters folgen.