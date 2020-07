Allgemein | STAR NEWS

Corona-Not: Guns N’ Roses und die Eagles nehmen staatliche Hilfen in Anspruch

DE Showbiz - Seit März 2020 ist es ruhig geworden auf den Bühnen der Welt. Live-Konzerte, bei denen Fans eng gedrängt feiern, können während der Corona-Pandemie nicht gewohnt stattfinden. Damit stehen nicht nur die Einnahmen der Musiker auf der Kippe, auch ihre Crews können nicht bezahlt werden. Viele Künstler beantragten deshalb staatliche Unterstützung, wie Auskünfte vom Small Business Administration and Treasury Department in den USA verrieten.

Guns N’ Roses gehören zu den notleidenden Bands

Die Kultrocker von Guns N’ Roses ('Sweet Child O' Mine') wollten 2020 eine Welttournee machen und beantragten Unterstützung, um ihre Tourcrew bezahlen zu können, wie das 'Rolling Stone'-Magazin berichtete. Aber auch The Eagles, Pearl Jam und Disturbed nahmen günstige Kredite zwischen 350.000 und einer Million Dollar (309.000-883.000 Euro) in Anspruch.

Die Bands Green Day und Tool borgten zwischen 150.000 und 350.000 Dollar (132.000 - 309.000 Euro). Weitere Künstler, die Hilfe benötigten, waren Nickelback, Imagine Dragons, Incubus, Slipknot, My Chemical Romance, Wilco, Weezer, Cheap Trick, Tim McGraw, Chainsmokers, Bon Iver's Justin Vernon, Disturbed, Gary Clark Jr., Papa Roach, Ryan Tedder und The Head and the Heart.

Kredite für Crews, nicht für Künstler

Die Gelder kommen nicht den Stars zugute, sondern sollen die Gehälter ihrer Tourmitarbeiter zahlen. Da ohne Konzerte keine Einnahmen hereinkamen, wird diese Lücke erst einmal so gefüllt.

Ein weiterer Star, der wegen der Beanspruchung staatlicher Hilfen Schlagzeilen machte, ist Kanye West ('I Love It'). Yeezy, das Bekleidungslabel des Rappers, erhielt einen Kredit, der sich irgendwo zwischen zwei Millionen Dollar (1,6 Millionen Euro) und fünf Millionen Dollar (4,4 Millionen Euro) bewegte. Das stieß so manchem übel auf, da Kanye erst kürzlich in einer Reichenliste des Magazin 'Forbes' als Milliardär gelistet wurde.

