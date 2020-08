Allgemein | STAR NEWS

Corona ist schuld: Aus für Jürgen Drews’ Mallorca-Kultbistro

DE German Stars - Der 'König von Mallorca' verliert einen seiner Paläste. Am Dienstag (25. August) hatte Jürgen Drews (75) eine traurige Nachricht für seine Fans auf Social Media zu verkünden.

Die Residenz des 'Königs von Mallorca'

"Heute wurde es nun leider traurige Gewissheit", schrieb der Sänger ('Ein Bett im Kornfeld') auf Facebook und fügte hinzu: "Auch das Kultbistro 'König von Mallorca' in Santa Ponca konnte dem Corona-Wahnsinn nicht standhalten, so dass es meinem Freund, Maurice Gritzmacher und seiner Frau Karin, nicht möglich ist, das Bistro weiter zu betreiben." Dabei war die Formel von Schlager, eiskaltem Gezapften, Bundesliga-Übertragungen, und der Chance, Jürgen selbst regelmäßig anzutreffen, eigentlich unschlagbar. Zehn Jahre lief es gut.

Jürgen Drews bedankt sich bei Betreibern

Doch die Risikowarnungen für die Balearen-Insel gab den Betreibern schließlich den Rest. Schon einen Tag vor Jürgens Ankündigung hatte Karin Gritzmacher geschrieben, dass man eigentlich guter Dinge war und glaubte, die Pandemie nach der Wiedereröffnung in den Griff bekommen zu haben: "Da kamen die Printmedien und das Fernsehen. Sie haben die Insel als die schlimmste Partyhochburg hingestellt … was viele Menschen erschreckte. Ja, und weiter muss ich nichts sagen … den Rest erledigte die Politik…" Dabei ist Santa Ponca eigentlich ein vergleichsweise beschauliches Ferienziel.

Jürgen Drews bedankte sich bei den Betreibern der Bar, in der er sogar seinen eigenen Thron hatte: "Es war eine wunderschöne Zeit, die wir in all den Jahren im Kultbistro miteinander verbracht haben. Mit unendlich vielen Momenten, die ich niemals vergessen werde. Ich bedanke mich für die jahrelange gute Zusammenarbeit und werde das alles sehr vermissen. Passt alle gut auf Euch auf und bleibt gesund. Euer Jürgen."