Allgemein | STAR NEWS

Coming out: Jannik Schümann erleichtert über positive Reaktionen

DE Deutsche Promis - Wem gehört das Herz von Jannik Schümann (28)? Das fragten sich viele Fans des Schauspielers ('Charité') schon länger. Jetzt ist das Rätselraten vorbei: Jannik ist nicht Single, sondern glücklich verliebt in seinen Freund Felix Kruck.

Coming out zu Weihnachten

Der TV-Star und der Weltenbummler zeigten sich am Samstag (26. Dezember) auf Instagram mit einem herzigen Winterfoto, auf dem Felix seinen in die Kamera lächelnden Jannik umarmt und ihm einen Kuss aufdrückt. Dazu schrieb Jannik erst einmal gar nichts, sondern postete nur ein rotes Herz. Die Herzen, die er dafür in den über 6000 Kommentaren zurück bekam, lassen sich kaum zählen. Hinzu kommen über 130.000 Likes. Und mindestens genauso schön: Janniks Mutter Kerstin Schümann schreibt: "Wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Wir lieben dich!"

Jannik Schümann gerührt über das Feedback

Zu den prominenten Gratulanten gehören Janina Uhse (31), Caro Cult (26), Clemens Schick (48), Riccardo Simonetti (27), Jochen Schropp (42), Marco Schreyl (46) und Kostja Ullmann (36, 'Sommersturm'). Am Sonntag reagierte Jannik auf die vielen Glückwünsche, die ihn erreichten, in seiner Insta Story: "Ich bin überwältigt von all den Nachrichten, Kommentaren und der Liebe, die ihr uns schenkt. Ich habe jede einzelne Nachricht gelesen und kann meine Gefühle nicht in Worte fassen. Danke!" schreibt der Hamburger und wünscht allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. "2021 wird ein gutes Jahr – ich spüre es!"

Weitere Artikel