Comedian Felix Lobrecht hat erstmal genug: Rückzug für ein Jahr?

DE Deutsche Promis - Komiker Felix Lobrecht (34) wird noch ein bisschen die Bühnen bespaßen, aber dann ist erstmal Schluss. Seine Fans müssen jetzt eine Weile auf ihn verzichten, obwohl da wohl noch ein Hintertürchen offen ist.

“Ich kann nicht mehr”

Der Star machte diese Ankündigung im gemeinsamen Podcast 'Gemischtes Hack' mit Tommi Schmitt. Dort plauderten die beiden ein bisschen, bis es aus dem Berliner herausbrach. "Ich kann nicht mehr, ich bin kaputt." Und er hat auch schon die Konsequenzen gezogen. "Ich bin seit fünf Monaten krank. Ich bin in der Klinik hier, ich bin im Ar***." Jetzt ist aber nicht so, dass er von jetzt auf gleich sich verabschiedet. Bis September ist er noch live zu sehen, aber das Ende sehnt er schon jetzt herbei. Und dann will der Podcaster für ein Jahr einfach mal weg sein. "Ich gucke mir endlich mal die Welt an." Früher hatte er kein Geld, dann keine Zeit, aber nun wäre das anders.

Bei Felix Lobrecht wurde ADHS diagnostiziert

Felix Lobrecht ist bekannt dafür, offen über seine psychischen Probleme zu sprechen. So machte der Comedian auch kürzlich bekannt, dass er eine ADHS-Diagnose bekommen habe. Diese Diagnose wäre eine große Erkenntnis gewesen. "Ich verstehe jetzt besser, warum mir manche Sachen so schwergefallen sind", offenbarte der mehrfache Träger des Deutschen Comedypreises im Gespräch mit 'Stern'. "Dann dieser Bewegungsdrang, oft diese Probleme mit Anpassung und Autorität, teilweise Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren – vor allem bei Dingen, die ich nicht mochte."

So oder so, der Künstler achtet auf sich und holt sich professionelle Hilfe. Und zieht jetzt die Notbremse, weil es einfach nicht mehr geht. Auf die Plaudereien mit Tommi Schmitt will er aber wohl nicht verzichten. Felix Lobrecht will auch während der Pause den Podcast 'Gemischtes Hack' weitermachen und das ist doch eine gute Nachricht für alle, die auf seinen Humor nicht verzichten wollen.

