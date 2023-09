Allgemein | STAR NEWS

Comeback von Sabrina Setlur: Auf RTL ist sie von Verrätern umzingelt

DE Deutsche Promis - Die Reality-Krimishow ‘Die Verräter – Vertraue Niemandem!’ bringt Spannung in den Spätsommer. Das packende TV-Format, das schon in Großbritannien, Australien und den USA mit unbekannten Kandidaten das Publikum fesselte, läuft mit ab 20. September auf RTL. Mit dabei: Rapperin Sabrina Setlur (49), von der man lange nichts gehört und gesehen hat.

Sabrina Setlur war mit Eifer dabei

“Die letzten Jahre waren nicht so prickelnd“, sagte sie zu RTL. So verlor die Frankfurterin im vergangenen Jahr ihren geliebten Vater. Nun ist sie bereit für ein wenig Ablenkung – und für ein TV-Comeback. Reality-TV-Erfahrung hat die Musikerin, die in den 90ern mit Songs wie ‘Du liebst mich nicht’ Erfolge feierte, bereits sammeln können: Bei ‘Grill den Henssler’ war sie ebenso am Start wie bei ‘Shopping Queen’. ‘Bild’ berichtete, dass Sabrina supergespannt ist auf die neue Show, die bereits abgedreht ist – sie soll sich bei der Verräterjagd besonders engagiert ins Zeug gelegt haben.

So läuft’s bei ‘Die Verräter’

Die Regeln sind schnell erklärt: 16 Promis ziehen gemeinsam in ein Schloss. Zeremonienmeisterin Sonja Zietlow hat heimlich drei von ihnen zu Verrätern ernannt: Dieses fiese Trio trifft sich im Verborgenen und wählt jede Nacht einen Mitspieler aus, der sterben muss – also der das Schloss verlässt. Parallel dazu müssen sämtliche Teilnehmer, Verräter eingeschlossen, sich allabendlich am runden Tisch treffen, um zu versuchen, die Verräter zu enttarnen. Erraten sie einen von ihnen, fliegt dieser raus. Die Verräter sind natürlich daran interessiert, besonders begabte Detektive aus dem Spiel zu werfen, ohne dabei selbst aufzufliegen – wie lange Sabrina sich da wohl halten kann? Am Ende wird der Letzte, der das verräterische Treiben übersteht, zum Sieger gekürt. Neben Sabrina Setlur gehen unter anderem die Schauspieler Susan Sideropoulos, Christine Urspruch, Florian Fitz, Bond-Bösewicht Claude-Oliver Rudolph, Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Handball-Weltmeister Pascal Hens sowie Rapper Jalil an den Start.

Bild: Jörg Carstensen/picture-alliance/Cover Images