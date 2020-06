Allgemein | STAR NEWS

Clemens Schick: Hört doch mal mit Verschwörungstheorien auf

DE German Stars - Clemens Schick (48) hat keine Geduld mit all jenen Aluhut-Trägern, die ihm seit dem Beginn des Lockdowns Videos geschickt haben, in denen Verschwörungstheorien diskutiert werden. So etwas bringe einen ja nun wirklich nicht weiter, erbost sich Clemens.

Auseinandersetzung und Optimismus

Gegenüber der 'Emotion' erklärt der beliebte Darsteller, wie er es schafft, während der Pandemie gesund und munter zu bleiben, ohne Verschwörungstheoretikern auf den Leim zu gehen, die behaupten, Bill Gates habe sich mit Angela Merkel zusammengetan um mit ihr und einem satanischen Kult die Bevölkerung durch 5G-Masten krank zu machen: "Ich versuche eine Mischung aus Auseinandersetzung und Optimismus. Ohne Optimismus würde ich das alles schwer aushalten. Wir dürfen nicht nur auf die kleinere Prozentzahl der Hassenden schauen. Mich verstört es in der Corona-Krise übrigens sehr, wer mir alles Videos von irgendwelchen Verschwörungstheorien geschickt hat."

Clemens Schick hat Erfahrung

Dabei hat Clemens dafür Verständnis, dass Menschen durch die Pandemie nun von Existenzängsten geplagt werden. Damit kenne er sich als freiberuflicher Künstler allerdings gut aus, fährt er fort: "Damit lebe ich seit Jahrzehnten. Der Unterschied gerade ist, in der Corona-Zeit geht es allen so, normalerweise bin ich allein mit diesem Gefühl. Wenn ich sonst nicht arbeite, liegt es daran, dass ich keinen Job gekriegt habe. Gerade arbeite ich nicht, weil es in der Corona-Krise keine Arbeit für Schauspieler*innen gibt." Die freie Zeit verbringt Clemens Schick derweil auf seinem Hof im Berliner Umland und genießt es, sich mit seinen Pflanzen zu beschäftigen oder einfach nur mal die Seele baumeln zu lassen.