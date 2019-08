Allgemein | STAR NEWS

Claudia Schiffer: Jetzt werden die Krallen ausgefahren

DE German Stars - Claudia Schiffer (48) und Matthew Vaughn (48) haben vor 17 Jahren ein Anwesen in der englischen Grafschaft Suffolk gekauft – für angeblich knapp acht Millionen Euro. Für solch einen Preis will man natürlich auch seine Ruhe haben, wenn man mit den drei gemeinsamen Kindern im Garten lustwandelt. Mit dieser Ruhe könnte es aber ganz bald vorbei sein.

Große Pläne

Einen Haken hat das sündhaft teure Anwesen nämlich: Nachbarn. An das Grundstück von Schiffer und Vaughn grenzt das der gebürtigen Dänin Hanne Pilo an, die in einem kleinen Landhaus lebt. Bislang schien es zwischen den Nachbarn keine Probleme gegeben zu haben. Allerdings hatte Hanne bis vor kurzem auch noch nicht geplant, ihren Wohnsitz zu vergrößern. Wie ‘BUNTE’ berichtet, hat die Nachbarin nun einen Bauantrag gestellt, um ihr denkmalgeschütztes Haus zu vergrößern. Unter anderem soll die Grundfläche des Hauses von knapp 167 Quadratmeter auf knapp 325 Quadratmeter erweitert werden. Das Nebengebäude soll abgerissen werden. Drei Garagen sollen es ersetzen.

Pssst, Ruhe bitte!

Die Pläne passen Claudia Schiffer und Matthew Vaughn allerdings so gar nicht – schließlich handelt es sich um eine aufwändige Umbauaktion, die viel Lärm und Staub mit sich bringt; und das über Monate hinweg. Bereits wenige Wochen nachdem Hanne ihren Bauantrag eingereicht hatte, reagierte das Promi-Paar mit einer Klage, die es beim West Suffolk Council einreichte. Claudia und Matthew hätten starke Einwände gegen das Bauvorhaben, da dieses "Auswirkungen auf Bäume, mangelnde Nachhaltigkeit und unzureichenden Zugang" habe. Die Pläne ihrer Nachbarin seien nicht angemessen und würde das kulturelle Erbe der Grafschaft nachhaltig negativ beeinflussen. Wann eine Entscheidung gefällt wird, ob Hanne eine Genehmigung erhält oder nicht, bleibt abzuwarten.

