Allgemein | STAR NEWS

Claudia Effenberg auf Krücken: Monatealte Verletzung begleitet sie jetzt in den Urlaub

DE Deutsche Promis - Claudia Effenberg (57) muss selbst zu Fototerminen auf Krücken erscheinen, denn seit ihrer Zeit im RTL-Dschungelcamp vor mehreren Monaten plagen sie Schmerzen. Nun stellte sich heraus, dass sie einen Haarriss in einer Hüfte hat – die Heilung gestaltet sich langwierig.

Claudia Effenberg vertrug das Cortison nicht

“Es fing mit dem Dschungelcamp an, wo ich schon sehr schlecht auftreten konnte“, sagte die Ehefrau von Fußball-Legende Stefan Effenberg im RTL-Interview. “Mittlerweile bin ich seit vier Wochen auf Krücken.“ Um die Verletzung zu heilen und die Schmerzen zu lindern, musste die Designerin Cortisontabletten nehmen: “Ich sah aus wie ein Ballon, alles angeschwollen“, erinnerte sie sich. “Es war furchtbar.“ Am Ende vertrug sie die starken Medikamente gar nicht mehr und sie landeten “in der Tonne“.

Lädiert nach dem Dschungelcamp

Dass Wellness im Dschungelcamp kleingeschrieben wurde, begriff Claudia Effenberg allzu schnell: Nur zwei paar Socken für zwei Wochen, und das bei Regen. Hinterher meckerte sie im Gespräch mit derwesten.de , dass sie Dauergast beim Hautarzt sei: “Ich habe mir wohl einen Virus eingefangen. Gerade sind meine Füße wieder ansehbar. Davor habe ich sogar im Bett Socken getragen, weil ich das meinem Mann nicht zumuten wollte. Meine Füße waren nach dem Dschungel so aufgeweicht und so matschig, die reinste Katastrophe.“ Hässliche Füße sind inzwischen wohl das kleinere Problem, denn die Krücken bleiben unter Umständen noch monatelang ihre Begleiter, da sie ihr eines Bein weiterhin nicht belasten darf. Zum Glück ist der nächste Programmpunkt ein Urlaub in Florida, bei dem Claudia Effenberg hoffentlich die Füße hochlegen und sich einfach nur erholen kann.

Bild: Tobias Hase/picture-alliance/Cover Images