Claire Danes: Beim Treffen mit Beyoncé wurde die Schauspielerin zum Fangirl

DE Showbiz - Claire Danes (40) ist, wie jeder vernünftige Mensch auf diesem Planeten, ein riesengroßer Bewunderer von Beyoncé (38). Claire wurde das zuteil, von dem viele andere nur träumen können: Sie traf Queen Bey. Die sprach sogar mit ihr.

Alles war wie im Traum

Sowohl Claire als auch Beyoncé waren beide 2016 dazu verpflichtet worden, als Laudatoren bei den CFDA (Council of Fashion Designers of America) Fashion Awards aufzutreten. Während sie hinter der Bühne warteten, begann die Schauspielerin ein Gespräch mit ihrer Showbiz-Kollegin, musste aber sehr bald feststellen, dass sie einen Knoten in der Zunge hatte: "Wir standen hinter der Bühne. Sie trug diesen unglaublichen Jumpsuit und einen riesigen Hut. Sie war genau so, wie du Beyoncé sehen willst", erinnerte sich Claire in der 'Tonight Show' am Mittwoch (4. Februar).

Claire Danes hat einfach Worte gesprochen

Als Bey dann aber erklärte, sie und ihr Ehemann Jay-Z würden nie eine Folge von Claires Show 'Homeland' verpassen, war es um die Darstellerin geschehen: "Ich habe mich dann wirklich dumm angestellt. Mein Gehirn hat aufgehört zu funktionieren. Es ist intensiv. Es ist schließlich sie, richtig? Ich habe geredet, einfach Worte gesprochen, und sie hat irgendwelche Worte zurück gesagt. Sie hat dann gesagt, dass sie ein Fan ist, daran erinnere ich mich noch. Sie hat gesagt: 'Mein Ehemann und ich lieben deine Show wirklich, wir gucken sie die ganze Zeit.' Ich habe dann gesagt: 'Das ist toll.' Sie hat dann gesagt, sie hat gerade ihre Tour beendet. Und ich habe gesagt: 'Oh, wow, du musst erschöpft sein. Machst du eine kleine Pause?' Und sie hat gesagt, sie würden in den Urlaub fahren. Dann habe ich gefragt, wo sie hinfahren und sie hat gesagt, sie würden noch darüber nachdenken. Ich habe dann gedacht: 'Oh mein Gott, du kannst Beyoncé nicht fragen, wohin sie in den Urlaub fährt. Das ist nicht angemessen. Das macht man nicht.'"