Christopher Walken: “Handys kann man sich auch leihen”

DE Showbiz - Er mag in einigen legendären Filmen wie 'Pulp Fiction' und 'Catch Me If You Can' mitgespielt haben, doch mit moderner Technik hat es Christopher Walken nicht so. Die Entwicklung, so der Schauspieler, sei schlankweg an ihm vorbeigegangen.

"Ich war einfach zu spät"

Das verriet der 77-Jährige am Dienstag (15. Dezember) in einem Interview in der 'Late Show with Stephen Colbert'. Das Gespräch fand über Zoom statt, doch der Star musste sich zunächst Hilfe dabei holen, die Software für Videokonferenzen in Betrieb zu nehmen. "Ich habe kein Handy oder Computer", gestand der Hollywood-Veteran. Ein moralisches, philosophisches oder emotionales Problem sei es indes nicht, wie er dem Gastgeber Stephen Colbert (56) versicherte. "Ich bin einfach zu spät gewesen. Ich bin in dem Alter, an dem es so gerade an mir vorbeigegangen ist. Ich habe mich nie damit beschäftigt."

Social Media findet ohne Christopher Walken statt

Ein Problem sei das trotz seiner internationalen Karriere offenbar nie gewesen. "Mit einem Handy ist ein bisschen wie mit einer Armbanduhr. Wenn man es braucht, kann man jemand anderen fragen." Das habe bislang immer gut geklappt, so der Star. Die Leute seien "immer sehr nett und lassen mich Dinge ausleihen." Klar, dass Christopher in seinem Leben auch noch keine E-Mail verschickt hat, und nach Twitter und Instagram braucht man ihn ohnehin gar nicht erst zu fragen.

Immerhin: Am Set läuft der Schauspieler dann doch manchmal mit einem — natürlich vom Produktionsteam geborgten — Handy umher. "Das aber eher, damit sie mich jederzeit finden können", seufzte Christopher Walken.