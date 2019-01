Allgemein | STAR NEWS

Christina Aguilera bekommt ihre eigene Las Vegas-Show

Christina Aguilera (38) hat eine besondere Überraschung für ihre Fans.

Spektakuläre Bühnenshows, einzigartige Performances und die größten Stars aus dem Musikbusiness – wer in Las Vegas eine eigene Show hat, der ist im Superstar-Olymp angekommen. Neben Britney Spears (37), Jennifer Lopez (49) und Céline Dion (50) feiert nun eine weitere Sängerin ihr Debüt in der Casino-Stadt Nevadas: Die Rede ist von niemand geringerem als Christina Aguilera.

Die 38-Jährige kündigte in der 'The Ellen DeGeneres Show' an: "Seit Jahren war es bereits im Gespräch, jetzt werde ich eine eigene Residenz in Vegas bekommen." Dabei sei das neue Projekt besonders im Sinne ihrer Familie, wie Aguilera weiter berichtet: "Es wird ein bisschen einfacher sein mit den Kindern, weil man weniger herumreisen muss." Die Musikerin ist zweifache Mutter, ihre Tochter Summer Rain Rutler (4) kam 2014 zur Welt, 2008 bekam sie ihren Sohn Max Liron Bratman (11).

Zwischen Mai und Oktober sind insgesamt 16 Shows im Planet Hollywood Resort's Zappos Theater geplant.

Auf Instagram verspricht Christina Aguilera ihren Fans nicht zu wenig: "Willkommen in der Xperience, eine Flucht mit allen Sinnen in eine Welt voller Magie und absoluter Freiheit."

