Allgemein | STAR NEWS

Christin Stark sagt Tour ab: „Ich werde zuhause gebraucht“

DE Deutsche Promis - Auf ihre Fans kann Christin Stark (32) stolz sein. Obwohl die Sängerin ('Spinnst du') am Wochenende ein für Konzertbesucher*innen enttäuschendes Update auf Social Media veröffentlichte, stehen diese voll hinter ihr.

"Oft gehen Extreme Hand in Hand"

Denn die Musikerin hat etwas getan, was im Showbusiness selten ist. Sie hat ihre Familie über ihren Beruf gestellt. Eigentlich sollte in wenigen Tage eine kurze Clubtour beginnen, im Rahmen derer sie durch ganz Deutschland gereist wäre. Die findet vorerst nicht statt. "1 Jahr voller Ereignisse…Liebe und Tränen, Glück und Angst. Oft gehen Extreme Hand in Hand. Ich habe entschieden, meine anstehende 'Rock mein Herz-Clubtour' abzusagen", schrieb die Ehefrau von Schlager-Legende Matthias Reim. Sie teilte ein Foto mit einer winzigen Babyhand, ein Hinweis auf einen der Gründe, warum sie zurzeit lieber zuhause ist. Im März war sie zum ersten Mal Mutter geworden. Jetzt so lange von ihrer Familie getrennt zu sein, war ganz klar keine Option.

Christin Stark ist für ihre Familie da

Christin Stark schrieb weiter: "Eine lange Tourvorbereitung und die Tour selber ziehen die Konsequenz mit sich, nicht zu Hause sein zu können. Doch genau dort werde ich zur Zeit gebraucht." Doch nicht nur ihre kleine Tochter braucht Mama. Anfang September sagte Matthias Reim wegen gesundheitlicher Probleme Konzerte ab. Neben seiner Stimmbandentzündung haben sich weitere, ernstere Probleme ergeben, die eine längerfristige Behandlung erfordern und mehrere Wochen in Anspruch nehmen werden", erklärte der Veranstalter daraufhin auf Facebook. Reims Gesundheit zuliebe müsse es nun "eine längere Erholungspause geben". Kein Wunder also, dass Christin lieber erstmal nicht auf Tour geht.

Ihre Fans nehmen es ihr keinesfalls übel und verstehen, dass ihr die Entscheidung vermutlich nicht leicht fiel. "Wenn du zu Hause gebraucht wirst, ist die Entscheidung genau richtig und völlig nachvollziehbar", fasste ein Follower die Stimmung zusammen. Und aufgeschoben ist nicht aufgehoben. "Aber eins weiß ich! Ich will und werde wieder mit euch ROCKEN! Das ist ein 'STARK'es Versprechen!!!" versicherte Christin Stark.

Bild: picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender

Weitere Artikel