Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger: Babys können nicht schnell genug kommen

DE Showbiz - Chris Pratt (40) hatte Mitte 2018 Katherine Schwarzenegger (30) kennen und lieben gelernt, nachdem er sich – zum Schrecken seiner Fans – von seiner Ehefrau Anna Faris (43) getrennt hatte. Chris und Katherine fackelten nicht lange – nach sechs Monaten Dating verlobten sie sich, um schließlich im Juni des vergangenen Jahres in Montecito, Kalifornien, zu heiraten.

Katherine ist die Beste

Die beiden wollen aber nicht zu zweit bleiben, sondern gemeinsam eine Familie aufbauen, denn Chris ist davon überzeugt, dass seine Katherine eine fantastische Mutter wäre. Das erklärte er gegenüber 'E! News', indem er von seiner Herzensdame schwärmte: "Es ist wirklich schön. Sie hat mein Leben auf so viele Arten zum Besseren verändert. Mein Herz, meine Seele, mein Sohn; ich habe das Gefühl, dass in ihren Händen alles davon sicher ist."

Chris Pratt ist schwer verliebt

Mit seiner Exfrau Anna Faris hat Chris einen sieben Jahre alten Sohn, der auf den Namen Jack hört. Bei einem Nachkommen soll es nicht bleiben. Denn wenn Katherine eine so tolle Frau ist, warum soll sie dann nicht Kinder auf die Welt bringen und den Planeten auf diese Weise zu einem besseren Ort machen? "Katherine ist eine tolle Stiefmutter. Sie wird eines Tages, wenn Gott will, eine tolle Mutter sein. Sie hat tolle Eltern, tolle Geschwister. Sie füllt so viele Defizite auf." Katherine ist die Tochter von Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger.

