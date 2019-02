Allgemein | STAR NEWS

Chris Pratt plaudert Hochzeitsdetails aus

Liebesgeschichte im Schnelldurchlauf: Schauspieler Chris Pratt (39) und Autorin Katherine Schwarzenegger (29) haben sich erst im Januar dieses Jahres verlobt. Und schon laufen die Vorbereitungen für den großen Tag auf Hochtouren. Chris plauderte nun aus, dass noch in diesem Jahr die Hochzeitsglocken läuten sollen.

Verliebt, verlobt und ganz bald verheiratet – Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger haben sich gesucht und gefunden. Die Scheidung des 'Guardians of the Galaxy'-Stars und Schauspielerin Anna Faris (42) wurde erst im letzten Jahr vollzogen, und schon will Chris die nächste Frau vor den Traualtar führen. Und das Fest der Liebe können die beiden Frischverlobten kaum abwarten.

Hochzeit im Herbst oder Winter

Zurzeit befindet sich Chris auf Promotion-Tour für 'The LEGO Movie 2', bei dem er einem der Hauptcharaktere seine Stimme leiht. Natürlich begleitet ihn seine Verlobte Katherine auf den geschäftlichen Reisen rund um den Globus.

Am Rande einer Veranstaltung in London konnte der Filmstar sich nicht mehr zurückhalten und plauderte auf Nachfrage gegenüber 'Us Weekly' über die geplante Hochzeit aus: "Vielleicht wird es diesen Herbst oder Winter schon so weit sein. Aber wir müssen noch viel erledigen."

"Ganz viele Kinder"

Chris und Katherine können es offensichtlich kaum abwarten, den Rest ihres gemeinsamen Lebens offiziell zu beginnen. Doch wie soll das Leben des zukünftigen Ehepaars aussehen? In einem früheren Interview bei 'Entertainment Tonight' antwortete Chris auf die Frage, was die Zukunft für ihn und seine Braut in spe bereithalte: "Ganz viele Kinder." Kurz und knapp, aber vielsagend!

Nach der baldigen Hochzeit wird bei Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt demnach die Familienplanung anstehen. Kein Wunder, dass sie es kaum abwarten können, vor den Traualtar zu treten.

