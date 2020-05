Allgemein | STAR NEWS

Chris Hemsworth: Abzocke mit Fitness-App?

DE Showbiz - Chris Hemsworth (36, 'Thor') wollte eigentlich Gutes tun. Damit sich seine Fans auch während des Lockdowns fithalten können, sollte es ein kostenloses Probe-Abo seiner Trainingsapp Centr für sechs Wochen geben. Wer die Gesundheits-, Fitness- und Wellness-App danach weiternutzen wollte, sollte für ein Jahresabo zahlen. Aber nun beschweren sich viele, die nach dem sechswöchigen Probierprogramm aussteigen wollten, denn ihr Beitrag wurde einfach abgebucht.

Chris Hemsworths App in der Kritik

Sprecher von Hemsworths App-Unternehmen schieben diese Probleme offenbar auf einen Anwenderfehler: Man habe wohl den Haken bei "automatisch verlängern" nicht deaktiviert, erklärten sie gegenüber WENN. Doch viele Nutzer klagten, dass sie die App gecancelt und gelöscht hätten und trotzdem 99 Dollar (rund 91 Euro) von ihren Konten abgebucht wurden. Ihren Unmut äußerten sie in Kommentaren, die sie in Google Play, dem Apple App Store und auf sozialen Medien hinterließen. Centr will die Differenzen jetzt mit den enttäuschten Kunden direkt klären und die Beiträge zurückzahlen – obwohl beim Abschluss des Probe-Abos auf die Konditionen hingewiesen wurde, wie man betont.

Der Schauspieler schweigt zu Vorwürfen

Die Unternehmenssprecher möchten keinesfalls, dass über die versehentlich abgeschlossenen App-Abos die edlen Motive vergessen werden, die dem Probe-Abo zugrunde lagen: "Wir möchten noch einmal ausdrücklich an unsere ursprüngliche Absicht erinnern, Menschen in dieser Zeit zu helfen. Darum arbeiten wir zügig daran, die Probleme mit dem kostenlosen Angebot von diesem einen Prozent der Nutzer, die sich beschwerten, zu lösen."

Das sollte Centr wohl auch, denn einige Betroffene klagten in ihren Kommentaren, dass sie sich die Abogebühr in der Wirtschaftskrise nicht leisten könnten, weil beispielsweise ihre Gehälter gekürzt wurden.

Von Chris Hemsworths Sprechern gab es bislang keinen Kommentar zu dem Problem mit der App, für die er wirbt.

